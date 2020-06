Nella scatola degli iPhone 12 forse ci sarà un alimentatore da 20W

Il caricatore che Apple includerà nella confezione dei prossimi iPhone 12 potrebbe essere ancora più potente, addirittura da 20W. Secondo le indiscrezioni potrebbe essere dotato di una circuiteria che gli consentirà di erogare fino a 20 W, il che vorrebbe dire che la nuova linea di terminali Apple potrebbe montare una batteria capace di assorbire una potenza maggiore e quindi ricaricarsi in tempi ancora più rapidi rispetto a quanto visto fino a oggi.

La linea Pro degli attuali iPhone 11 è infatti dotata di un caricatore da 18 W ed è in effetti la prima ad essere potenziata da questo punto di vista. Sebbene già da iPhone 6 si poteva beneficiare di una ricarica più veloce utilizzando l’alimentatore degli iPad (che eroga fino a 2A), è dal 2007 che Apple si ostina a includere nella confezione dei suoi smartphone un meno performante caricatore da appena 1A. La musica come dicevamo è cambiata nel settembre dello scorso anno quando, parallelamente al lancio degli iPhone 11, l’azienda ha iniziato a includere un caricatore con USB-C da 18W/3A nella gamma Pro.

E’ stato un modo per riconoscere l’effettiva capacità delle batterie di cui sono dotati questi telefoni, che per almeno altre cinque generazioni dalla serie del 2014 ha dovuto sorbirsi il caricatore depotenziato (a patto di non acquistarne uno separatamente, si intende). Il punto è che degli iPhone 11, solo la serie Pro è stata appunto munita del caricatore da 18 W, mentre iPhone 11 continua a essere accompagnato dal caricatorino da 5V, stessa potenza del primo iPhone del 2007. Il perché, bisognerebbe chiederlo ad Apple, visto che come i suoi predecessori può essere ricaricato a potenza maggiore con un alimentatore da 2A e 3A.

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYW — Mr·white (@laobaiTD) June 24, 2020

La domanda adesso è: tutti gli iPhone 12 saranno forniti di serie con un potente alimentatore da 20W incluso nella confezione? Oppure solo alcuni modelli? Purtroppo il post del leaker che si firma Mr White non lo precisa. Sappiamo che questo autunno dovrebbero essere presentati quattro nuovi iPhone 12. Tutti con schermo OLED, di cui il più grande avrà diagonale da 6.7″ mentre gli altri due avranno uno schermo da 6.1″. Poi ce ne sarà un quarto più compatto, con display da 5.4″.

Ora, se l’azienda manterrà la nomenclatura adottata quest’anno, ci saranno quindi almeno un iPhone 12, un iPhone 12 Pro e un iPhone 12 Pro Max. Se iPhone 12 sarà il sostituto di iPhone 11, è lui quello su cui puntare l’attenzione da questo punto di vista. Perché se è vero che Apple potrebbe continuare imperterrita a dotarlo dell’anacronistico alimentatore da 5V, è anche vero che potrebbe cogliere l’occasione per uniformare tutti i dispositivi con il medesimo caricatore. Quantomeno sarebbe un modo per eliminare dalle catene di produzione un accessorio, con conseguente ottimizzazione delle risorse per un minor impatto ambientale. E non si può dire che Apple non ci tenga.