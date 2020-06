Olympus esce dal mercato delle fotocamere

Le voci di una possibile cessione hanno iniziato a circolare alla fine dello scorso anno ed ora i timori degli appassionati diventano reali: Olympus annuncia l’abbandono del mercato delle fotocamere. La società giapponese specializzata in ottiche e apparecchiature fotografiche fin dalla fondazione avvenuta nel 1919, dichiara che la cessione della divisione fotocamere rientra in un più vasto piano per il taglio dei costi, dopo che la divisione ha registrato perdite per tre anni consecutivi, incluso l’ultimo anno fiscale chiuso a marzo.

Purtroppo nel momento in cui scriviamo non è dato sapere cosa succederà degli attuali utenti che usano fotocamere e ottiche Olympus, e nemmeno se nome, marchio e dispositivi avranno un futuro sotto la nuova proprietà. Olympus infatti cede la sua storica divisione fotocamere a Japan Industrial Partners, siglata JIP, la stessa società che tempo addietro ha acquisito la divisione Sony Vaio specializzata in computer portatili. Purtroppo sotto la gestione JIP gli apprezzati Vaio non sono ancora tornati alle glorie passate.

Olympus ha implementato misure per far fronte al mercato estremamente severo delle fotocamere digitali, a causa, tra l’altro, della rapida contrazione del mercato causata dall’evoluzione degli smartphone; Olympus ha migliorato la struttura dei costi ristrutturando le basi di produzione e concentrandosi su obiettivi intercambiabili ad alto valore aggiunto, con l’obiettivo di rettificare la struttura dei guadagni a quelli che potrebbero continuare a generare profitti anche mentre le vendite diminuiscono. Nonostante tutti questi sforzi, l’attività di imaging di Olympus ha registrato perdite operative per 3 anni fiscali consecutivi fino al termine di marzo 2020.

Olympus si concentrerà su ottiche e strumenti di imaging per il settore medico, un business molto più ampio e proficuo delle fotocamere ormai in crisi da anni. Japan Industrial Partners continuerà a vendere le fotocamere Olympus attualmente in catalogo e ne svilupperà anche di nuovi. In assenza di dichiarazioni ufficiali in merito, almeno nel momento in cui scriviamo, si presume che la stessa JIP fornirà supporto e assistenza agli utenti Olympus attuali. La cessione della divisione dovrebbe essere completata nei primi giorni di settembre di quest’anno.

