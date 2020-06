macOS 11 Big Sur dice addio alla Utility Rete di serie nel sistema

Da 20 anni è inclusa di serie in tutte le versioni di macOS, ma nel nuovo macOS 11 Big Sur non troveremo più Utility Rete. Network Utility (“Utility Rete” in italiano) è un software integrato da venti anni in macOS; consente di ottenere informazioni e offre strumenti utili per la risoluzione dei problemi che riguardano le reti e la loro gestione.

Questa utility non sarà probabilmente più integrata in macOS 11 Big Sur. Nella beta 1 del nuovo sistema è ancora presente ma avviandola appare il messaggio: “Per strumenti di rete (netstat, piung, lookup, traceroute, whois, finger) apri il Terminale e digita il comando richiesto nella linea di comando”, invitando, in altre parola a usare i relativi comandi dal Terminale.

I comandi dal Terminale consentono, in effetti, di fare a mano dell’Utility Rete mettendo a disposizione degli utenti più esperti tutti i comandi per controllare la connessione, visualizzare le tabelle di routing, eseguire ping, verificare i server DNS, tracciare il percorso del traffico di rete e controllare le porte TCP aperte.

Per la funzione “Esamina porte” (port scan) si può sfruttare nmap (brew install nmapse per chi usa Homebrew) e ottenere le stesse identiche informazioni di prima, anche se in macOS 11 Big Sur non è incluso Utility Rete. Non scomparirà invece Diagnosi Wireless, utility che permette di individuare problemi comuni nelle connessioni wireless, monitorare la connessione in caso di errori di connettività intermittenti.

