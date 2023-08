Netflix, disponibile l’app controller per iPhone per i giochi sulla TV

Il nuovo servizio di gaming di Netflix è in arrivo sulle TV e, prima del lancio è giè disponibile pere agli utenti l’app di che consente di usare lo smartphone come controller.

Secondo indiscrezioni che circolano da tempo, Netflix ha intenzione di offrire giochi in TV fruibili con lo smartphone come controller.

L’app-contoller è arrivata e a breve dovrebbero quindi arrivare anche giochi per consentire agli abbonati di giocare sulle TV utilizzando lo smartphone come game controller.

Il sito 9to5Mac riferisce che l’app (si scaricare da qui per iOS) è al momento inutile: scaricandola e avviandola, appare solo un messaggio di benvenuto, spiegando genericamente che i giochi sono in arrivo a breve e che l’app consente di abbinare il proprio smartphone alla TV.

Tempo addietro Bloomberg aveva riferito di Netflix al lavoro per espandere il suo catalogo con giochi; dopo il lancio di giochi per dispositivi mobili nel 2021, ora l’idea è di offrire giochi da usare sulle TV permettendo agli utenti di usare i telefoni come veri e propri controller di gioco.

Non è chiaro quali saranno i giochi disponibili ma probabilmente saranno disponibili quelli già offerti sulla propria piattaforma mobile. Altra possibilità è che Netflix pensi al cloud gaming, in altre parole a possibilità di giocare in streaming senza bisogno di installare nulla, offrendo anche giochi molto avanzati (la potenza di elaborazione è richiesta lato-server e non sui dispositivi con i quali interagisce l’utente).

Xbox e Nvidia offrono già giochi in cloud ma Netflix ha il vantaggio di un numero enorme di abbonati, e avrebbe vita facile nel convincere gli attuali utenti a pagare un supplemento per giochi sulla TV e altri servizi dedicati.

A fine luglio Netflix ha presentato “Il mio Netflix”, una sezione per l’app degli smartphone dove è possibile trovare i download, serie TV e film ai quali è stato assegnato il “pollice alzato”, serie e film salvati in “La mia lista”, trailer visti, promemoria impostati e cose che si stanno già seguendo o che abbiamo appena guardato.