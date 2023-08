Sulle Tesla arriva la prima app terze parti, poi forse un App Store

Sulle auto Tesla arriva la prima app di terze parti: si chiama Standard Fleet e serve per gestire le automobili delle aziende che ne controllano più di una. Parliamo di società che mettono a disposizione auto aziendali per i dipendenti, ma anche di imprese che affittano auto o multinazionali che operano nel settore dei trasporti, la cui vita ora sarà fortemente semplificata da una semplice applicazione.

Perché è innovativa

Generalmente infatti per questo genere di servizio serve acquistare e installare uno scatolotto direttamente sul veicolo, in modo da poterne poi tracciare la posizione e raccogliere dati in tempo reale. Con le Tesla invece si risolve tutto via software: basta infatti installare questa applicazione perché tutti i componenti necessari per alimentare una piattaforma del genere sono già presenti nell’automobile.

Chi la usa già oggi

L’app è in circolazione già da un anno ed è attualmente utilizzata da svariate aziende, come la Revel che gestisce una flotta di Model Y per il ride-sharing a New York; ma c’è già chi la usa in Europa, come nel caso della MisterGreen Electric Lease che mette a disposizione il noleggio di circa 5.000 Tesla sulle quali è già in uso la sopracitata piattaforma Standard Fleet.

Arriva al momento giusto

L’app è arrivata al momento giusto visto che il mondo intero è in piena transizione verso i veicoli elettrici. Sicuramente un’app come questa risulterà pratica e comoda, ben più degli impianti hardware esterni in uso dagli anni scorsi, in quanto rende il monitoraggio molto più semplice e accessibile.

Al momento la piattaforma Standard Fleet viene usata per controllare all’incirca 100.000 veicoli in tutto il mondo, ma questa cifra sembra indubbiamente destinata a crescere.

Il fatto che appaia segnalata tra le app di terze parti nel pannello di controllo Tesla lascia ben sperare riguardo il lancio di un App Store dedicato di cui si parla già da tempo. Dopotutto, queste automobili sono simili a potenti computer su ruote e poterci installare app come fossero degli smartphone sembra essere una sua naturale evoluzione.