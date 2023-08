Neakasa P1 Pro, macchina per toelettatura di cani e gatti in sconto

Evitate di fare la coda al centro specializzato per la toelettatura degli animali affidandovi a Neakasa P1 Pro, un kit che vi farà risparmiare tempo e denaro specie adesso che, grazie ad un codice speciale, si può comprare in sconto.

La toelettatura di cani e gatti è particolarmente importante soprattutto in questo periodo estivo perché vi permetterà di regalargli un pelo pulito e in ordine, e soprattutto lasciargli la pelle libera da polveri, pelo morto ed altri agenti che potrebbero dar vita a problemi dermatologici.

Ora che siamo in pieno periodo di ferie, trovare un centro specializzato aperto può essere difficile e il rischio di dover restare in coda per molto tempo è alto. Così se volete partire per le vacanze tranquilli, con il kit Neakasa P1 Pro non solo la toelettatura ve la fate da soli e in casa, ma potete anche portarla a termine in poco tempo.

Questo set di strumenti è altamente portatile, perciò potete anche portarvelo in vacanza e toelettare il vostro amico a quattro zampe durante il viaggio.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ha una potenza di aspirazione pari a 9.000 Pa e un serbatoio con una capacità di 1 litro per raccogliere i peli e buttarli facilmente al termine della pulizia.

Ha un motore da 300 Watt e usa un cavo di alimentazione lungo due metri e mezzo, mentre il tubo è lungo 1,3 metri e vi permette quindi una buona agilità per poter lavorare facilmente anche sul pelo di cani di taglia grande.

In confezione ci sono diversi accessori: una spazzola cardatore per cani a pelo lungo tendente ai nodi, un Furminator (detto anche spazzola magica) per lavorare bene anche al sottopelo, una spazzola per la pulizia finale e il rasoio, accompagnato una serie di pettini da 3, 6, 12, 18 e 24 millimetri in modo da regolare la lunghezza di taglio del pelo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 149,99 € potete inserire il codice ‌ GB20OFF e pagarla 129,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.