Il Mio Netflix sull’app iPhone ufficiale mette in ordine le vostre informazioni

Netflix, all’inizio di quest’anno, ha ridisegnato la sua app iOS per introdurre una serie di nuove funzionalità, tra cui una nuova disposizione delle anteprime, schede di transizione interattive e nuove animazioni di profilo e feedback tattili, e altre ancora. Adesso, mesi dopo, il gigante dello streaming ha annunciato un altro importante aggiornamento per le sue app mobili: la nuova scheda chiamata ‘My Netflix’ per le sue app iOS e Android.

Questa nuova scheda sostituirà quella relativa ai “Download” esistente nelle app mobili e offrirà a tutti gli utenti un hub unico per guardare film e serie TV desiderati o scaricati. In precedenza, la scheda “Download” conteneva tutti gli spettacoli e i film che gli utenti avevano scaricato per la visualizzazione offline. Invece, tutti i film e le serie TV che gli utenti avevano salvato per la visualizzazione successiva o aggiunto alla propria lista erano accessibili nella sezione “La mia lista” nella scheda “Home”. Adesso, le due schede sono sostanzialmente unite.

Cosa contiene la scheda My Netflix?

Come spiega Netflix, My Netflix è un “punto unico su misura per te con scorciatoie facili per aiutarti a scegliere cosa vuoi guardare“. Questa nuova scheda non solo conterrà tutti i download di un utente, ma mostrerà anche tutte le serie TV e i film che gli utenti hanno apprezzato, gli spettacoli e i film che salvati nella propria lista, i trailer guardati e i promemoria impostati. Inoltre, la nuova sezione My Netflix mostrerà anche le serie TV e i film che gli utenti stanno guardando o hanno appena guardato.

In poche parole, la scheda My Netflix avrà tutti i contenuti che gli utenti hanno segnato sulla piattaforma.

Disponibilità della scheda My Netflix

Per quanto riguarda la disponibilità, Netflix afferma che la nuova scheda sarà disponibile nella sua app iOS a livello globale a partire da oggi, mentre l’app Android vedrà attiva questa funzionalità più avanti ad agosto.

