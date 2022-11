Netflix regala il gioco Immortality per iPhone e Android

Dopo il rilascio del titolo su Xbox Series X/S e PC la scorsa estate, Immortality, l’ultimo progetto del creatore di Her Story, Sam Barlow, è ora disponibile su iPhone e Android tramite Netflix: tutti gli abbonati al servizio di streaming potranno scaricare il gioco senza costi aggiuntivi e sperimentare uno dei titoli più acclamati del 2022.

Come i progetti precedenti di Barlow, Immortality è una lettera d’amore ai videogiochi full-motion degli anni ’90. Il gioco incarica il giocatore di scoprire il destino dell’attrice immaginaria Marissa Marcel, celebre per le sue apparizioni in ben tre film, mai arrivati sul piccolo o grande schermo.

E così, il giocatore potrà mettere le mani su molti degli spezzoni dei tre film registrati, andando alla ricerca di indizi e dettagli per scoprire cosa sia successo alla protagonista scomparsa nel nulla, guardando attentamente le clip delle tre produzioni inedite e filmati dietro le quinte.

Il gameplay si basa praticamente su un database di video, che sarà possibile ordinare cronologicamente, oppure in ordine di riprese. Il giocatore dovrà visionare i video, potendo andare avanti veloce oppure soffermandosi su dei particolari oggetti scenici: cliccando su alcuni di questi il sistema andrà alla ricerca di tutte le corrispondenze visive presenti nel database, così da poter saltare da una scena all’altra, andando alla ricerca di inizi sempre più importanti per capire che fine ha fatto la protagonista scomparsa.

Barlow ha reclutato Allan Scott e Amelia Gray, meglio conosciuti per il loro lavoro su Queen’s Gambit e Mr. Robot, per aiutare a scrivere la storia di questo Immortality. Peraltro, occorre notare che su console Immortality è proposto al prezzo di 20 euro: interessante come Netflix abbia deciso di includere un titolo così importante nel suo catalogo di giochi distribuiti gratuitamente per gli abbonati al servizio.

Gli abbonati Netflix possono scaricare Immortality – Giallo a Hollywood – gratis da questa pagina di App Store per iPhone e iPad, oppure per dispositivi Android da questa pagina di Google Play Store.

Netflix promette di arricchire la propria offerta di videogiochi nei prossimi mesi con nuovi titoli per tutti i gusti. A settembre di quest’anno ha acquisito Night School Studio, la società sviluppatrice del gioco di successo indie intitolato Oxenfree.

Negli scorsi giorni Netflix ha introdotto il suo primo abbonamento economico sostenuto dalla pubblicità. La mossa sarà presto seguita anche da Disney+ che da dicembre aumenterà i prezzi, oltre a introdurre un abbonamento economico con pubblicità