Netflix testa su Android una funzionalità per nottambuli

Se vi piace stare svegli fino a tarda notte e guardare un episodio o due prima di andare a letto, l’ultima funzionalità di Netflix potrebbe esservi utile. Il colosso dello streaming, infatti, sta testando una funzione di timer per lo spegnimento sui dispositivi Android.

Un numero selezionato di utenti vedrà un’icona dell’orologio quando si guarda qualcosa. Se lo si tocca, l’utente sarà in grado di selezionare un tempo tra 15, 30 o 45 minuti, o scegliere la fine dell’episodio o del film che si sta guardando. Trascorso questo tempo, l’app interromperà la riproduzione del video.

Se il test avrà esito positivo, e gli utenti di Netflix decideranno di utilizzare tale funzione, la società potrebbe distribuirla su altri dispositivi, secondo The Verge. Per ora, il timer di spegnimento, peraltro, è disponibile solo sui profili per adulti, ad esclusione dunque di quello per i bambini.

Molte altre app hanno timer di sospensione, comprese quelle focalizzate sull’audio, come Spotify, Pocket Casts e Pandora. Se ci si addormenta spesso mentre si guarda Netflix, questa nuova opzione potrebbe aiutare tutti ad evitare di svegliarsi con la batteria del dispositivo completamente scarica. In questo modo, inoltre, dovrebbe essere più semplice mantenere l’ordine nella visione di una serie, perché la riproduzione degli episodi non continuerà a ruota libera, mentre l’utente sta già sognando.

Netflix sta pensando ad un 2021 ricco di sorprese. Non solo l’arrivo dell’audio di qualità su Android, ma anche l’annuncio recente di un nuovo film a settimana per questi 365 giorni a venire.

