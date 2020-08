Netgear Orbi 4G LTE fonde il meglio del Wi-Fi con la copertura cellulare

Nel nuovo Netgear Orbi 4G LTE il costruttore ha messo insieme il sistema WiFi Mesh Tri-band Orbi con la connessione cellulare 4G LTE, proposta come un’alternativa alla tradizionale connessione internet cablata – cavo, fibra o DSL, non sempre disponibile dove si vive.

L’ultimo arrivato della famiglia, Orbi (LBR20), è indicato come il primo sistema mesh tri-band del settore con tecnologia modem LTE-A Cat 18, che si adatta alle esigenze di quanti:

– non hanno alcun accesso alla tradizionale banda larga cablata

– necessitano di una connessione di rete per periodi di tempo limitati

– hanno una seconda casa dove, avere un abbonamento di rete fissa, non è necessario.

Il router Netgear Orbi 4G LTE è presentato come un dispositivo flessibile per accedere a Internet quando se ne ha bisogno; basta infatti una Sim Card di qualsiasi operatore, per navigare e collegare tanti dispositivi contemporaneamente.

Il router in questione può essere utilizzato anche collegato in cascata al modem che si possiede come backup in caso di guasti e per migliorare la copertura Wi-Fi

Netgear Orbi 4G LTE include le funzionalità NETGEAR Armor con tecnologia Bitdefender e Circle Smart Parental Control. Armor – sviluppato con Bitdefender è una soluzione di sicurezza. Il sistema di protezione è gratuito per un periodo di prova di 30 giorni, dopodiché, chi lo desidera può sottoscrivere un abbonamento annuale.

Circle Smart Parental Control è un insisme di unzionalità che consente alle famiglie di gestire i contenuti e il tempo trascorso online, su qualsiasi dispositivo connesso. Con l’app, i genitori possono creare profili, impostare i limiti di tempo giornalieri per app e siti Web, livelli di filtro per ogni membro della famiglia e mettere in pausa Internet in base al dispositivo o al familiare.

Netgear Orbi 4G LTE è ora disponibile sul mercato italiano al prezzo di 499 euro ed è già disponibile anche su Amazon. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Netgear sono disponibili da questa pagina.