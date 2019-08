Niente smartphone pieghevole per LG: più sicuro il doppio schermo

Il prossimo IFA 2019 di Berlino riserverà certamente delle sorprese. E mentre Samsung e Huawei perfezionano i propri dispositivi pieghevoli, LG ha al momento intrapreso una strada leggermente differente, che conduce allo stesso risultato: un hardware aggiuntivo che mette un secondo schermo al suo V50 ThinQ. Adesso, sembra che il produttore voglia continuare su questa strada, con una custodia con secondo schermo, dotata anche di un piccolo display sul frontale.

L’invito diramato dall’azienda, come evidenziato da engadget, così come il teaser trailer diffuso in rete, mostrano la sagoma di un terminale, o comunque un accessorio con secondo schermo, da presentare il prossimo 6 settembre all’IFA 2019 in Germania. Il video realizzato in stile 8 bit mostra un terminale che si espande con secondo schermo. La novità, tuttavia, è un piccolo schermo sulla parte esterna in grado di mostrare l’ora e la data.

Nei mesi precedenti, LG aveva dichiarato di non voler produrre uno smartphone pieghevole, come hanno fatto Samsung e Huawei. Per LG i tempi potrebbero non essere ancora maturi per portare sul mercato un terminale pieghevole, motivo per il quale la scelta sta al momento ricadendo su un hardware aggiuntivo. A giudicare da come è andata a Samsung e Huawei, i cui terminali pieghevoli non sono ancora sul mercato, la scelta di LG sembra essere giustificabile, se non totalmente giustificata.

Ovviamente la redazione di Macitynet seguirà l’IFA 2019 con inviati sul posto, per fornirvi tutte le informazioni in presa diretta, con video e foto delle novità presentate.