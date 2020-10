Nighthawk Pro Gaming è il router WiFi 6 di Netgear per il mondo del gaming

Netgear ha presentato il nuovo router Nighthawk Pro Gaming WiFi 6 XR1000. L’XR1000 abbina l’hardware WiFi 6 di ultima generazione alla tecnologia DUMAOS 3.0, l’ultima innovazione nella gestione delle impostazioni di rete co funzionalità specifiche per chi punta sui giochi. Il software DUMAOS 3.0 promette ai gamer un’esperienza di gioco superiore e uno streaming video migliore, stabilità del ping, riduzione dei picchi di lag e un collegamento affidabile sia per connessioni via cavo sia via wireless.

Il produttore afferma che l’XR1000 è progettato per migliorare le prestazioni e ridurre la latenza della rete sia in ambiente di gioco, sia in quello domestico in presenza di diversi dispositivi collegati. Per miglioreare l’esperienza di gioco e dare ai gamer offrire la migliore connessione di gioco possibile, il software DUMAOS 3.0 include nuove funzioni, tra cui Geofencing personalizzabile, Ping Heatmap, QoS avanzato, Benchmark di connessione e Traffic Controller. Il router Nighthawk Pro Gaming offre una serie di funzioni per il controllo della connessione di rete durante il gaming e lo streaming, assicurando che l’esperienza di gioco possa continuare senza interruzioni.

WiFi 6 è la nuova generazione della tecnologia WiFi che garantisce una capacità 4 volte superiore rispetto al precedente standard, utile per gestire un ambiente domestico con numerosi device connessi. La tecnologia è ora inclusa in diversi nuovi dispositivi tra cui i cellulari top di gamma dei principali produttori, ed è stata confermata anche nelle moderne piattaforme di gioco, per esempio la nuova Sony PlayStation 5.

Le cinque porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (1 WAN e 4 LAN) e il processore Tri-Core 1.5 GHz supportano un numero maggiore di device per migliorare l’esperienza di virtual game, lo streaming in 4K e altro ancora, potenziando le prestazioni sia wireless, sia wired e USB.

sul router Nighthawk Pro Gaming XR1000 è ora disponibile NETGEAR Armor, sistema di sicurezza avanzata per la rete domestica e i dispositivi connessi. L’attivazione comprende una prova gratuita di 30 giorni. Al termine del periodo di prova, è richiesto un abbonamento annuale di € 69,99 per continuare a usare il servizio. I clienti NETGEAR Armor possono aggiornare la loro VPN dai 200 MB di traffico dati criptati gratuiti al giorno per device a un traffico dati criptato illimitato con un abbonamento aggiuntivo annuale di € 39,99.

Il prezzo di listino del router Nighthawk Pro Gaming WiFi 6 è venduto 499,00 euro. Su Amazon nel momento in cui scriviamo si trova a 385,90 euro.