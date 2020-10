Preordini iPhone 12, a Taiwan tutto esaurito in 45 minuti

Tutto esaurito a Taiwan nel giorno dei preordini per i primi modelli di iPhone 12. I nuovi smartphone 5G di Apple, come abbiamo già scritto, si possono ordinare da venerdì 16 ottobre, con disponibilità a partire da venerdì 23 ottobre, questo per iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Invece iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max potranno essere preordinati nel nostro Paese da venerdì 6 novembre e saranno disponibili nei negozi da venerdì 13 novembre.

Stando a quanto riferisce Digitimes, gli operatori di telefonia di Taiwan, inclusi Chunghwa Telecom (CHT), Far EasTone Telecommunications (FET) e Taiwan Mobile, hanno aperto i preordini di iPhone 12 e chiuso dopo solamente 45 minuti il sistema dei preordini.

CHT ha fatto sapere che i preordini iPhone 12 sono stati un successo: ordini tre volte superiori (nello stesso periodo di tempo) rispetto a quanto visto lo scorso anno con iPhone 11.

CHT ha riferito che il 65% dei preordini hanno riguardato iPhone 12; l’operatore FET ha riferito che il 50% di ordini hanno riguardato iPhone 12 Pro. Fonti di Digitimes riferiscono che la gamma di iPhone 12 contribuirà ad accelerare la sostituzione di telefoni 4G con modelli 5G. A Taiwan sono previsti un milione di abbonati ai servizi 5G entro la fine del 2020, numero che al massimo sarà raggiunto entro il primo trimestre del 2021.

Gli ultimi terminali di Apple offrono design completamente rivisto in stile iPad Pro, ma che richiama anche iPhone 5: offrono connettività 5G, numerosi miglioramenti nel comparto foto e video, il nuovo potente processore Apple A14 e il connettore magnetico MagSafe per la ricarica wireless. Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.

Si prevede che Apple presenterà i primi Mac con processori Apple Silicon con un evento a novembre durante il quale potrebbero essere annunciati altri dispositivi, forse i tag trova tutto AirTag e le cuffie AirPods Studio.