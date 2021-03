Nikon NX Studio elabora e modifica foto e video su Mac anche M1

Il nuovo software Nikon NX Studio integra le funzioni dell’attuale browser­ Nikon, ViewNX-i, con quelle del software di sviluppo, elaborazione e modifica delle immagini Capture NX-D, consentendo agli utenti di fispositivi Nikon un fluido editing di workflow all’interno di un’unica applicazione.

NX Studio eredita un’ampia gamma di funzioni da ViewNX-i e Capture NX-D, incluse funzioni di modifica dettagliate, quali le impostazioni Picture Control, bilanciamento del bianco e compensazione dell’esposizione per i dati RAW. Include inoltre i punti di controllo colore che permettono agli utenti di regolare i colori all’interno di un’area specifica (senza necessità di selezione contorni) e la funzione pennello di ritocco per la correzione avanzata.

La struttura intuitiva dei menu è organizzata in base al flusso di lavoro, che migliora la velocità di risposta complessiva per ciascuna funzione e assicura un processo di editing più fluido sia per le immagini che per i video. Questo software consentirà inoltre agli utenti di trasferire le immagini al servizio di archiviazione e condivisione delle immagini di Nikon, Nikon Image Space, e sarà costantemente aggiornato per garantire la compatibilità con i nuovi modelli di fotocamere. Il software può essere scaricato gratuitamente dal Centro download di Nikon. qui di seguito riportiamo le funzioni principali di NX Studio:

Permette di visualizzare, elaborare e modificare immagini e video con semplicità e rapidità

Menu intuitivo, classificato in base al flusso di lavoro, che semplifica l’uso e la comprensione

Varietà di opzioni di visualizzazione, come una pellicola con entrambe le opzioni di anteprima orizzontale e verticale, oltre a una visualizzazione dati di ripresa di facile lettura

Funzioni di modifica e di gestione preimpostate delle informazioni XMP/IPTC ereditate da ViewNX-i e funzioni di modifica dettagliate di Capture NX-D, inclusi i punti di controllo colore

Compatibilità con altri software, quali Nikon Transfer 2 e Camera Control Pro 2, che supportano un fluido flusso di lavoro di post-ripresa.

Il nuovo software si scarica da questa pagina e richiede macOS Mojave 10.14 o successivi e un Mac con processore Intel Core, consigliato multi-core, oppure un Mac con Apple Silicon. Per PC è richiesto Windows 8.1 o superiore con processore Intel Core, consigliato multi-core

Nikon dichiara che il supporto per le attuali applicazioni View NX-i e Capture NX-D, inclusi gli aggiornamenti al sistema operativo più recente e l’aggiunta di nuove funzioni, non è pianificato in futuro. Gli utenti che attualmente utilizzano le applicazioni software View NX-i e Capture NX-D sono invitati a migrare a Nikon NX Studio. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Nikon sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notizie dedicate a Foto digitale e Video digitale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.