Ninebot by Segway ES4 monopattino elettrico con super-autonomia: solo 479,99 € su eBay

Se vi interessa l’idea, anche alla luce del bonus mobilità, di un monopattino elettrico ma se siete stati dubbiosi per l’autonomia non adeguata alle vostre esigenze, dovreste cambiare idea andando su Amazon dove il Ninebot by Segway ES4 è in vendita al prezzo più basso del mercato 479,99 euro.

Di questo accessorio non c’è molto da dire rispetto a quel che abbiamo più volte detto del Ninebot by Segway ES2 di cui è l’esatta replica ma con un pacco batterie aggiuntive grazie al quale è possibile avere una autonomia (teorica) di 45 km e un picco di velocità di 5 KM/H in più (30 contro 25). Tutto il resto è identico al suo “fratello” piccolo da cui non si distingue esteticamente e dimensionalmente Ecco in sintesi alcune delle specifiche

Velocità massima fino a 30 Km/h con cruise control

Autonomia di 45 km

Peso di 12.5 k

Fanale anteriore e posteriore a LED

Ruota anteriore e posteriore ammortizzate

Freno elettrico (dotato di sistema anti bloccaggio) e freno meccanico

Display multifunzione

connessione Bluetooth e app compatibile con iPhone

Peso di 14 Kg

Supporrorta l’applicazione per iPhone grazie alla quale potrete

Avere statistiche su velocità, autonomia

Protezione dal furto o uso non autorizzato (quando si prova a muovere il monopattino arriva una avviso e vengo bloccate le ruote con i freni)

Funzione diagnostica

aggiornamento firmware

Questo modello è stato creato essenzialmente per il noleggio. Da cui deriva l’autonomia maggiorata grazie al pacco batteria esterno. 45 Km sono una distanza considerevole e anche se raggiungerla dipende da peso, tipologia del terreno e velocità, rappresenta un vantaggio non da poco rispetto ad altri concorrenti. I 5 Km di velocità ion più sono utili, invece, non per andare più veloci ma perchè sono il segnale di un motore con uno spunto maggiore. Questo è interessante se si percorrono strade in salita perchè il monopattino non si farà intimidire da esse.

La versione che vi segnaliamo è appunto una versione per noleggio che non è possibile piegare. Viene spedita senza scatola ma è nuova e viene da uno stock di liquidazione e (leggere quanto dice il venditore). Tutto questo si traduce in un grande vantaggio per il cliente finale a 479,99 euro costa molto meno di quanto costerebbe un Ninebot by Segway ES2 con pacco batteria esterno (che da solo costa 200 euro).

Il venditore è Lombardoshop, più di 350mila giudizi positivi al 99,9% e un leader assoluto in offerte con prodotti scontati di grande qualità.

