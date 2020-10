Huawei Mate 40 arriva il 22 ottobre, l’ultimo con chip Kirin di fascia alta

sarà l’ultimo smartphone Huawe con un processore Kirin di fascia alta. Huawei sta per svelare Mate 40, che farà la sua apparizione in un evento virtuale il 22 ottobre prossimo. Non ci sono molte indiscrezioni su questo terminale, ma si è certi che il processore sarà la specifica di cui si parlerà più a lungo.

L’azienda ha già confermato che il Mate 40 sarà il suo ultimo telefono con un chip Kirin di fascia alta, almeno per un po’. Questo per via del ban imposto a Huawei dagli Stati Uniti, che porta con sé restrizioni commerciali che impediscono a produttori di chip come TSMC di entrare in business con la società cinese. Il risultato è di ciò è evidente: Huawei non ha accesso a tecnologie di elaborazione all’avanguardia per produrre i suoi chip futuri. Il chip Kirin a 5 nanometri del Mate 40 dovrebbe essere veloce ed efficiente, ma non si prevede che possa reggere il passo con gli altri concorrenti in futuro.

Il Mate 40, quasi certamente, manterrà il focus sul reparto fotografico, come fatto in passato con la serie Mate 30, con una gigantesca gobba della fotocamera posteriore, con quattro sensori; questa volta potrebbe includere un “obiettivo freeform” volto a migliorare le immagini grandangolari. La tacca anteriore con un sensore di profondità potrebbe anche essere sostituita con un set a due sensori. Non dovrebbe mancare neppure il display curvo “a cascata”.

Non è certo quando la gamma Mate 40 raggiungerà gli scaffali dei negozi, ma un rapporto di WinFuture ha suggerito che potrebbe non essere disponibile fino al 2021. Ci sarà da aspettare parecchio, e questo non sarà certamente un bene per il colosso cinese, soprattutto perché i concorrenti non staranno ad aspettare.

