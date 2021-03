Redmi Note 10 e Note 10 Pro in vendita su Goboo a partire da 199 euro

I nuovi smartphone Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro sono in vendita a partire da 199 euro ma su Goboo si comprano in sconto per pochi giorni. Inoltre, per festeggiare il lancio, l’azienda ha lanciato una lotteria dove chiunque può tentare di vincere codici sconto o uno dei dispositivi Xiaomi della linea Mi messi in palio per l’occasione.

Funziona così: registrandosi su Goboo si ottiene la possibilità di girare la ruota della lotteria una volta, e chi condivide la pagina della lotteria può girarla una seconda volta, raddoppiando così le possibilità di vincere. In palio ci sono codici sconto da 5 o 10 euro che si possono usare per comprare i due nuovi telefoni e diversi prodotti della linea Mi, come ad esempio il videoproiettore portatile Mi Smart Compact Projector, il box TV Mi Box S, lo smartwatch Mi Watch Lite, le cuffie Mi True Wireless Earbuds Basic 2, il bracciale Mi Smart Band 5 oppure, i più fortunati, potrebbero vincere proprio uno Xiaomi Redmi Note 10 Pro. E’ importante inserire dati reali perché in caso di vincita l’azienda li userà per spedire il premio vinto (il colore dell’unità ricevuta in regalo sarà casuale) entro 30 giorni dall’estrazione (le spese di spedizione sono a carico di Goboo).

Per quanto riguarda i due telefoni in vendita sul portale, trovate maggiori informazioni su questo articolo che abbiamo pubblicato ieri in merito all’annuncio dell’intera linea.

In breve, il più performante è il Redmi Note 10 Pro: monta un display Super AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+, campionamento fino a 240 Hz e luminosità massima di 1200 nit, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP, processore Snapdragon 732G e batteria con ricarica rapida a 33 W da 5.020 mAh, con misure pari a 1,64 × 7,65 × 0,81 centimetri per 193 grammi di peso. E’ normalmente in vendita a partire da 249 euro ed è disponibile in due versioni: 6+64GB e 6+128GB. Lo comprate partendo da qui.

Il Redmi Note 10 monta un display più piccolo del Pro (è un Super AMOLED da 6.43 pollici) e una batteria da 5.000 mAh sempre con supporto alla ricarica rapida a 33 W, processore Snapdragon 678, con interfaccia MIUI 12 basata su Android 11. Le dimensioni sono pari a 16 x 7,45 x 0,83 centimetri e pesa quasi 179 grammi. Normalmente i prezzi partono da 179 euro e anche qui ci sono due versioni: 4+64GB e 4+128GB. Si compra su Goboo cliccando qui.

Come dicevamo, per l’occasione Goboo offre uno sconto su entrambe le varianti dei due telefoni. Nello specifico Redmi Note 10 Pro in versione 6+64 GB costa 224 euro mentre la variante 6+128 GB costa 244 euro. Redmi Note 10 invece si compra in offerta a 154 euro in versione 4+64GB mentre per il modello 4+128GB è scontato a 174 euro. In base a quanto si legge sul sito, la spedizione parte dal paese di origine entro 24 ore dall’ordine ed è gratuita.