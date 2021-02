Nintendo Switch segna un altro record: è stato il suo miglior trimestre

Mentre si attende una possibile causa globale contro Nintendo, la casa di Mario continua ad infrangere record su record. Il colosso di Kyoto ha venduto 11,57 milioni di console Switch lo scorso trimestre, portando le vendite totali a 79,87 milioni. Si tratta di un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e, cosa più impressionante, il miglior trimestre di Switch fino ad oggi.

Non male per una console che si avvicina al suo quarto compleanno. Le unità extra significano che Switch ha ora superato la famiglia Nintendo 3DS e 2DS, che attualmente si attesta a 75,94 milioni di unità. Se Switch continuerà su questa strada, con un trimestre primaverile normale – vendendo almeno 2,5 milioni di console – supererà addirittura il Game Boy Advance, che ha venduto 81,51 milioni di unità. Dopodiché, Switch avrà solo tre hardware Nintendo da superare: Wii, Game Boy e DS.

La popolarità di Switch non è sorprendente, e certamente la pandemia avrà aiutato in questo senso, con molti utenti costretti in casa per via delle restrizioni in corso. Tuttavia, il trimestre record è impressionante. Nintendo non ha avuto molte grandi uscite su Switch lo scorso trimestre, al di fuori dello spin-off di The Legend of Zelda Hyrule Warriors: Age of Calamity. Sì, è vero, è uscito Mario Kart Live: Home Circuit e Pikmin 3 Deluxe, ma questi hanno venduto rispettivamente solo 1,08 milioni e 1,94 milioni di unità. Non esattamente fallimenti, ma nemmeno grandi successi da giustificare una impennata nelle vendite hardware.

Nintendo, tuttavia, ha un ventagli di vecchi software che continuano a vendere straordinariamente bene. Mario Kart Deluxe, ad esempio, ha fatto segnare 33,41 milioni di vendite, mentre Animal Crossing:New Horizons , uscito meno di un anno fa, ha venduto 5,14 milioni di unità, portando le proprie vendite totali a 31,18 milioni di unità. Super Smash Bros. Ultimate si piazza al terzo posto con 22,85 milioni di vendite, seguito da The Legend of Zelda: Breath of the Wild (21,45 milioni) e Pokémon Sword and Shield (20,35 milioni).

Il prossimo trimestre dovrebbe portare un boost importante per via di titoli come Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una versione aggiornata del platform 3D acclamato dalla critica, in uscita il 12 febbraio. Sarà seguito da Persona 5 Strikers il 23 febbraio e Bravely Default II, un vero successore del franchise di giochi di ruolo di Square Enix, atteso per il 26 febbraio.

Resta da vedere se, e quanto, Switch riuscirà a raggiungere il primato, scavalcando Wii, DS e Game Boy.

