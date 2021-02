Apple ha assunto Manfred Harrer, ex Chassis Vice President di Porsche

Da tempo Apple sta assumendo sempre più esperti a varo titolo nel settore automotive e l’ultimo “acquisto” è Manfred Harrer, ex dirigente di Porsche che vanta importanti competenze nel design dei telai delle vetture: un ovvio ulteriore tassello verso il progetto Apple Car.

Stando a quanto riferisce Business Insider Deutschland (via 9to5Mac), Harrer è considerato uno dei migliori ingegneri del Gruppo Volkswagen, noto per essere stato la persona responsabile dello sviluppo dei telai presso Porsche prima di occuparsi della supervisione dei modelli Cayenne.

Un ex manager di Volkswagen ha riferito a Business Insider che Harrer è stato un “hidden champion” (un campione nascosto), dimostrando la misura del suo valore in tutti i campi nei quali ha operato. Harrer ha lavorato per il Gruppo Volkswagen per oltre 13 anni prima di lasciare lo scorso anno senza riferire ai colleghi quale sarebbe stata la nuova destinazione.

Nel suo profilo LinkedIn, è ancora indicato come dipendente Porsche, elemento dovuto probabilmente a necessità contrattuali che lo obbligano ad attendere ancora un po’ prima di poter andare a lavorare per qualsiasi azienda concorrente. Prima di occuparsi di telai per conto di Porsche, Harrer ha lavorato anche per BMW e Audi.

Le ultime indiscrezioni su Apple Car riferiscono di accordi con Hyundai. Quest’ultima è impegnata a vario titolo nell’elettrificazione con nuovi modelli EV basati su E-GMP (Electric-Global Modular Platform), piattaforma recentemente presentata che avrebbe suscitato l’interesse di Apple. La piattaforma E-GMP offre di serie capacità di ricarica a 800V, e permette anche la ricarica a 400V. Il sistema multi-ricarica è la prima tecnologia brevettata al mondo ad adoperare il motore e l’inverter per variare da 400V a 800V e avere così una compatibilità di ricarica stabile. Un veicolo elettrico basato sulla E-GMP è capace di un’autonomia di guida di oltre 500 km con la batteria completamente carica (standard WLTP), permette una ricarica rapida della batteria all’80% in soli 18 minuti ed è capace di aggiungere fino a 100 chilometri di autonomia in soli cinque minuti.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.