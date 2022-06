Garmin Forerunner 255 e 955 sono nati per correre

A tre anni di distanza dai modelli precedenti, la serie Forerunner alza l’asticella con i nuovi 255/255 Music e 955/955 Solar, premium sportwatch dotati della tecnologia Garmin di ultima generazione dedicata a runner e triatleti.

Garmin Serie Forerunner 255

Garmin Forerunner 255 è proposto in due misure per vestire tutti i tipi di polsi, e in due versioni – con o senza musica – per un totale di otto modelli dedicati a chi sceglie la corsa come stile di vita o per competere nelle gare più prestigiose. La batteria è stata migliorata per arrivare fino a 30 ore con GPS acceso e fino a 14 giorni in modalità smartwatch.

Oltre alle apprezzate funzioni del predecessore, il nuovo 255 risulta ancora più utile per i runner perchè integra alcune novità tra cui l’accuratezza della ricezione satellitare grazie al sistema multi-band, utile soprattutto per chi corre in zone di complessa ricezione satellitare come città o boschi, e la rilevazione delle metriche fisiologiche e cardiaca di quarta generazione.

La serie 255/255 Music è pensata per rispondere a tutti i runner che desiderano un’esperienza completa di sport. Offre piani di allenamento gratuiti Garmin Coach e un’ampia gamma di attività sportive tra cui il nuovo profilo triathlon o i combinati per chi ama la corsa e non solo, oppure deve recuperare da un infortunio con allenamenti di nuoto (piscina o acque libere) e di bici.

Serie Forerunner 955 e 955 Solar

I nuovi Garmin Forerunner 955 e 955 Solar ora offrono due modalità di interazione, grazie alla combinazione tra i tradizionali pulsanti che si affiancano allo schermo touch, che ospita anche la ricarica solare sulla versione Solar per aumentare la durata della batteria fino a 49 ore in modalità GPS. Con il nuovo sistema multi-band GPS e la cartografia integrata a colori, è possibile tenere traccia del percorso in tutta sicurezza e con elevata precisione.

In gara e in allenamento

Insieme alle funzioni Training Status e Training Load, Forerunner 255/255 Music offre il nuovo dato Acute Load che, attraverso un grafico, fornisce l’intervallo ottimale entro cui posizionarsi per mantenere la miglior forma fisica in vista di un Personal Best da superare, oltre a HRV Status che traccia la variabilità della frequenza cardiaca mentre si dorme, offrendo una fotografia ancora più dettagliata del benessere generale misurato in millisecondi.

Per le analisi delle prestazioni, il nuovo Widget gara riunisce in un’unica schermata tutte le informazioni sulla preparazione di una competizione, come previsione di performance, meteo del giorno e conto alla rovescia. Oltre a queste funzioni, sulla serie Forerunner 955 la funzione Training Readiness informa circa quanto il corpo sia pronto per il prossimo allenamento, per sapere esattamente fino a che punto ci si può spingere.

Tra le funzioni innovative Real-Time Stamina: utilizza i dati per conoscere il serbatoio energetico e gestire lo sforzo evitando un sovraccarico in allenamento. Forerunner 955, così come Forerunner 255, presenta inoltre Running Power che permette di ottenere una misurazione continua della potenza di corsa direttamente al polso quando lo strumento è associato alla fascia cardio HRM-Pro o al Running Dynamics Pod.

Sempre al polso

Grazie alle migliorate funzioni dedicate al benessere, il report mattutino permette di vedere ogni giorno una fotografia dettagliata della salute con i dati di sonno, ossigenazione del sangue, Body Battery e stato dell’HRV1. Il Pulse Ox sul polso monitora i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue, fornendo un quadro più chiaro del sonno e dell’acclimatamento all’altitudine.

Sia i modelli Garmin Forerunner 955 che 255 supportano il sistema di pagamento contactless Garmin Pay, in questo modo è possibile pagare senza dover mai estrarre il portafogli o lo smartphone dalla tasca o dalla borsa.

La serie Forerunner 255 Music permette di memorizzare fino a 500 brani musicali (2.000 per la serie 955) nella memoria dell’orologio oppure di ascoltare le playlist di Spotify, Amazon Music e Deezer (potrebbe essere necessario un piano di abbonamento) attraverso delle cuffie wireless Bluetooth da acquistare separatamente.

Le funzioni di sicurezza e tracciamento garantiscono la tranquillità durante l’allenamento inviando la posizione in tempo reale dell’atleta ai contatti di emergenza prescelti o un messaggio automatico in caso di incidente. Mentre si pedala indoor invece, è possibile controllare uno smart trainer Tacx tramite la tecnologia ANT+ direttamente dall’orologio per la simulazione del percorso, il cambio automatico della resistenza e i suggerimenti per il training quando si utilizzano corsi o allenamenti.

Garmin Forerunner 255 e 955: prezzi e disponibilità

Disponibile da oggi, la serie Forerunner 255/255 Music è proposto nelle seguenti versioni: Forerunner 255S, nei modelli Powder Grey o Light Pink, e Forerunner 255, nei modelli Slate Grey e Tidal Blue, al prezzo di 349,99 euro. Forerunner 255S Music e 255 Music, entrambi nei modelli Black o Whitestone al prezzo di 399,99 €.

La serie Forerunner 955/955 Solar è proposta nelle versioni: Forerunner 955, nelle colorazioni Black e White al prezzo di 549,99 euro. Forerunner 955 Solar, nei modelli Black e White al prezzo di 649,99 euro. La maggior parte dei dispositivi Garmin è disponibile per l’acquisto anche nel negozio ufficiale del costruttore su Amazon.