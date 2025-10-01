Apple studia il monitoraggio del sonno con l’aiuto del letto

Nel 2017 Apple ha acquisito Beddit, produttore hardware e software noto per una apprezzata piattaforma per il monitoraggio del sonno, e da allora studia come migliorare tali funzionalità, tenendo conto di diversi fattori che consentono di comprendere come si dorme.

Con watchOS 26 gli Apple Watch più recenti offrono informazioni quali “Qualità del sonno”, aiutando l’utente a capire la qualità del proprio sonno e come renderlo più rigenerante ma Apple non sembra intenzionata a fermarsi qui.

Il sito statunitense Appleinsider fa notare che Apple ha rinnovato suoi brevetti legati a tecnologie che consentono di monitorare il sonno quando si è a letto. I brevetti aggiornati prevedono una serie di sensori da collocare nel materasso e sotto il coprimaterasso. Questi sensori dovrebbero essere in grado di monitorare la temperatura di una persona nel corso del tempo, permettendo di tenere conto di dettagli utili anche per il monitoraggio del ciclo.

Le ore di sonno e le fasi del sonno vengono identificate utilizzando una combinazione di frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca e dati sul movimento del corpo. Sfruttando sensori dedicati è possibile rilevare la frequenza respiratoria, i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue e altri dettagli sul sonno, fondamentale per il benessere fisico e mentale.

Non è chiaro in che modo Apple intende sfruttare i sensori ai quali fa riferimento ma nei brevetti in questione evidenzia che per monitorare le temperature delle persone in modo più consistente, sensori specifici dovrebbero essere integrati in oggetti quali Smart Watch, nell’abbigliamento, lenzuola, ecc.

In suoi brevetti Apple spiega ancora che dati sul ciclo possono essere preziosi indicatori vitale della salute e che questi aspetti sono sorprendentemente poco studiati. In precedenti ricerche la multinazionale di Cupertino ha evidenziato l’impatto della sindrome dell’ovaio policistico (uno dei più comuni disordini endocrini nelle donne in età riproduttiva), elemento che può avere ripercussioni sia sull’aspetto riproduttivo sia su quello metabolico.

Apple ha in cantiere diversi brevetti legati alla salute; ad agosto ad esempio è stato scovato un brevetto per monitorare lo stato di salute di chi soffre di asma; a gennaio è stato individuato un brevetto nel qual esi fa riferimento a metodi per rilevare in anticipo il possibile verificarsi di alcuni eventi quali ad esempio convulsioni o infarti.

Apple registra annualmente centinaia di brevetti

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile consultare la sezione dedicata di macitynet.