North Edge NL02 è lo smartwatch minimal ed elegante per tutto il giorno, adesso a 23 euro

Meno di 24 euro per uno smartwatch elegantissimo, dal display circolare, e con ottime caratteristiche tecniche e funzionalità. Stiamo parlando di North Edge NL02, che potete acquistare in offerta lampo direttamente a questo indirizzo.

North Edge NL02 propone uno schermo da 1,28 pollici con risoluzione 240 x 240, ovviamente di tipo touch screen. Come mostrano le immagini offre un design davvero minimale, per questo assolutamente moderno e vivace.

Non mancano le classiche funzioni che ci si aspetterebbe da uno sportwatch, ossia la possibilità di tracciare la frequenza cardiaca, anche continua, oltre al conteggio dei passi, la distanza percorsa, e le calorie bruciate. In più, North Edge NL02 è un ottimo alleato anche per il sonno, che viene rilevato automaticamente.

Offre funzione di rilevazione della pressione sanguigna, oltre a fungere da notificatore per le chiamate e i messaggi, anche da app terze, in entrata. Naturalmente, è compatibile con tutte le principali applicazioni di utilizzo quotidiano, da Facebook a WhatsApp, da Instagram a Skype. Non manca neppure il controllo dell’ossigeno nel sangue; insomma, un indossabile a tutto tondo che permette di monitorare la vostra salute e tenervi in forma.

Tra le altre funzioni, quello di sveglia, scatto remoto, oltre a godere di uno storico di tutte le misurazioni effettuate. Il tutto con supporto alla lingua italiana.

Lo smartwatch si abbina allo smartphone tramite app dedicata, e funziona sia con iPhone, che con Android, a patto che si utilizzi almeno iOS 9.0 o Android 5.0, ormai in uso su tutti gli smartphone.

A livello di autonomia lo smartphone integra una batteria da 220mAh, pesa appena 95 grammi e ha dimensioni di 15,00 x 7,50 x 3,00 cm.

Solitamente ha un costo di oltre 32 euro, ma al momento si acquista in offerta a 23,94 euro. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.