Apple impiegherà lo schermo mini LED in iPad Pro 11 pollici

Ming Chi Kuo ha già previsto che nel 2022 Apple introdurrà il suo primo tablet con schermo OLED: con l’ultima nota l’analista più attendibile in campo Apple prevede l’arrivo dello schermo con tecnologia mini LED anche in iPad Pro 11 pollici. Nel gergo del marketing di Cupertino viene indicata con il nome Display Liquid Retina XDR.

Finora Apple ha introdotto il display mini LED esclusivamente su iPad Pro 12,9” top di gamma con processore Apple Silicon M1, presentato in aprile. Ed è proprio la presenza di questa tecnologia a cui sono imputati i lunghi tempi di attesa: ancora oggi chi ne ordina uno su Apple Store online deve rassegnarsi ad aspettare fino al 31 luglio con spedizione rapida, oppure fino al 9 agosto con spedizione standard gratuita.

Nel momento in cui scriviamo le tempistiche sono decisamente più brevi per chi lo compra su Amazon, con consegna il giorno successivo a quello dell’ordine per diverse configurazioni di memoria e, nel peggiore dei casi, con una attesa di circa una settimana.

Dai movimenti della catena di approvvigionamento Apple sono emersi numerosi indizi che puntano a un rafforzamento della produzione di parti e componenti per schermi mini LED, incluso l’acquisto di macchinari per la produzione e l’ingaggio di altri fornitori.

L’espansione della multinazionale di Cupertino su questo fronte è obbligatoria, non solo per ridurre le tempistiche di attesa di iPad Pro 2021 12,9”. Questo perché da ben oltre un anno si prevede che la tecnologia Mini LED verrà estesa anche ai MacBook Pro 2021, la cui produzione inizierà in questo trimestre, con lancio previsto tra settembre e al massimo entro novembre.

Non solo: sempre per il 2022 lo stesso analista ha già previsto l’arrivo di un nuovo MacBook Air con processore Apple Silicon, anche questo con schermo mini LED. Un lungo elenco di prodotti a cui si affiancherà anche il prossimo iPad Pro 2022 da 11 pollici con schermo mini LED, come indicato da Ming Chi Kuo segnalato da MacRumos.