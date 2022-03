Nothing ottiene un mega finanziamento, anche dal papà di iPod

Nothing annuncia un nuovo round di finanziamenti per un valore di 70 milioni di dollari, co-guidato da EQT Ventures e C Ventures e la partecipazione di GV, Future Shape di Tony Fadell ex dirigente Apple celebre per essere il papà di iPod, insieme a Gaorong Capital e Animoca Brands. Il nuovo finanziamento servirà all’azienda per incrementare il proprio ecosistema di prodotti e per fondare il proprio London Design Hub.

«Con questo round di finanziamento, abbiamo le risorse necessarie per realizzare la prossima fase della nostra visione di un futuro digitale senza frontiere» dichiara Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing, in precedenza cofondatore di OnePlus. «Sono grato per il sostegno della nostra comunità e degli investitori. Il nostro primo anno è stato un periodo di riscaldamento, e non vediamo l’ora di rivelare ciò che stiamo costruendo durante il nostro prossimo evento».

Il nuovo finanziamento fa salire il totale raccolto da Nothing finora a 144 milioni di dollari, compresi 1,5 milioni provenienti dal suo primo round di investimento da parte della community che ha battuto un record come investimento da 1 milione di dollari più veloce effettuato. Il finanziamento sarà utilizzato per creare nuove categorie di prodotti in collaborazione con Qualcomm Technologies e la sua piattaforma Snapdragon, e far crescere le operazioni nel suo nuovo Design Hub di Londra, guidato dall’ex Head of Design di Dyson Adam Bates.

«Siamo orgogliosi di sostenere un giovane imprenditore come Carl, che condivide la nostra visione di coinvolgere i clienti della prossima generazione attraverso un approccio ‘artistico’» aggiunge Adrian Cheng, fondatore di C Ventures e CEO di New World Development. «Siamo entusiasti di supportare la missione di Nothing di rompere l’egemonia dei giganti della tecnologia di consumo e intraprendere un viaggio ambizioso per sfidare lo status quo”.

Nothing ha rilasciato il suo primo prodotto, gli ear (1), auricolari true wireless carbon-neutral, a luglio 2021, arrivando a spedire oltre 400.000 unità. Questo è il primo di una serie di prodotti promessi in arrivo, caratterizzati da design originale e facilità d’uso. La presenza della società di Tony Fadell tra gli investitori di Nothing è curiosa perché da sempre l’ex dirigente Apple è noto per la sua capacità di anticipare tecnologie e tempi con dispositivi originali, così come è avvenuto in passato con iPod in Apple e poi con la creazione di Nest, poi acquisita da Google.

Ulteriori annunci sulla roadmap 2022, tra cui un nuovo round di investimenti comunitari, saranno fatti all’evento Nothing: The Truth in programma per il 23 marzo 2022. In questa sede il marchio potrebbe presentare il suo primo smartphone che, secondo alcuni, Carl Pei avrebbe già mostrato in segreto ad alcuni dirigenti durante il Mobile World Congress 2022.