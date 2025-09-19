Nuova Magsafe Battery Pack, ha la stessa batteria di iPhone Air

iFixit ha iniziato i suoi classici smontaggi dei nuovi prodotti e parte con la nuova MagSafe Battery Pack per iPhone Air, uno degli accessori tra i più sofisticati ma anche contestati (per qualcuno è inutile) dell’infornata.

Dall’apertura del guscio in plastica emergono dettagli curiosi e alcuni interrogativi che aiutano a inquadrare meglio il MagSafe Battery Pack.

Il contesto

Questo accessorio era stato preannunciato, anche se non nella sua attuale forma, da mesi. Il sospetto che Apple volesse fare qualche cosa del genere derivava dall’autonomia prevista di iPhone Air che i rumor giudicavano inadeguata.

Il problema dell’autonomia si sta manifestando meno preoccupante di quanto non fosse stato paventato, ma il pack è arrivato lo stesso ed ha avuto un discreto palcoscenico nel contesto del quale Apple ha presentato la batteria come l’accessorio perfetto per prolungare l’autonomia di iPhone Air fino al 65%.

Si tratta di una batteria magnetica, molto simile a quella che Apple ha lanciato anni fa, solo più sottile e leggera. Nasce specificatamente per iPhone Air (non può essere usata con altri iPhone a quanto pare per il differente allineamento dei magneti) e costa in Italia 115 euro.

Le osservazioni di iFixit

Superate le informazioni commerciali per avere quelle tecniche possiamo rivolgerci, appunto, ad iFixit che sulla base di alcune misurazioni ci fa sapere che la batteria interna del pack potrebbe essere la stessa di iPhone Air.

Il MagSafe Battery Pack è spesso 7,64 mm, quindi più dell’iPhone Air (5,6 mm esclusa la fotocamera). All’interno, però, la batteria misura solo 2,72 mm, un valore che la renderebbe compatibile con lo chassis del telefono stesso.

Da qui l’intuizione: il pacco batteria esterno sembra ospitare la stessa cella dell’iPhone Air, o almeno una versione identica nelle forme.

Per iFixit, la decisione di usare la stessa batteria dell’iPhone Air anche nel MagSafe Battery Pack è una mossa che punta a semplificare la produzione. Meno variabili, più uniformità nella catena di montaggio, costi più bassi. Una strategia che Apple ha già adottato in passato su altri componenti.

La domanda è immediata: se si tratta della stessa batteria, perché il guadagno si ferma al 65% e non arriva a una carica piena? La spiegazione è nelle inefficienze della ricarica wireless via MagSafe. Fino al 35% di energia si perde durante il trasferimento induttivo, e i numeri coincidono con quanto dichiarato.

Cosa aspettarsi

Con i primi iPhone Air e accessori che stanno arrivando agli utenti, sarà interessante capire se Apple abbia davvero riutilizzato lo stesso componente o solo una batteria simile nelle forme ma diversa nella capacità.

Dal punto di vista razionale potrebbe non sembrare un acquisto sensato. Si spendono come minimo 1239 euro, un prezzo tangibilmente superiore a quello di iPhone 17, per avere un telefono sottile ed elegante caratteristica per la quale si accettano vari compromessi, per poi aggiungere altri 115 euro per raddoppiarne lo spessore e portare il prezzo sopra quello di iPhone 17 Pro.