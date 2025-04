Windows 11, Microsoft testa la barra delle applicazioni che si ridimensiona come il Dock di macOS

Microsoft sta testando la Taskbar (la barra delle applicazioni) di Windows 11 con le icone che si ridimensionano man mano che si aggiungono elementi o, se l’utente preferisce, con elementi che rimangono sempre visualizzati ridotti.

Nuove opzioni dedicate alla Taskbar sono presenti nell’ultima beta di Windows 11 e il nuovo comportamento della barra delle applicazioni ricorda macOS, con le icone nel Dock che diventano più piccole man mano che si aggiungono applicazioni o si contraggono le finestre di varie app aperte.

Lo riferisce The Verge citando inoltre l’utente phantomofearth su X (Twitter), che spesso “scava” nelle Insider build e facendo sapere inoltre di novità anche per il menu Start, ora con funzionalità che consentono di gestire un layout più grande, nascondere le app recenti o mostrare tutte le app (raggruppate per categoria).

Hidden in today's Dev/Beta CUs: a major update to the Windows 11 Start menu! It has a new, larger layout with everything on one scrollable page, with the "All" list below recommendations – which can FINALLY be turned off! Pinned list is now limited to 2 rows, but can be expanded. pic.twitter.com/JkP3V2I5g6

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 3, 2025