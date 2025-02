Amazon, in arrivo una nuova Alexa con l’AI

Pubblicità

Amazon presenterà a breve una nuova versione di Alexa, l’assistente virtuale in grado di interpretare il linguaggio naturale e dialogare con gli utenti fornendo informazioni di diverso tipo ed eseguire differenti comandi vocali.

A riferirlo è Reuters spiegando che l’aggiornamento sarà il più importante di sempre per Alexa, con l’assistente virtuale che ha più di dieci anni.

Amazon ha diramato gli inviti per una conferenza stampa che si svolgerà il 26 febbraio a New York, evento che vede la partecipazione di Panos Panaym, dirigente che dall’autunno 2023 ricopre la carica di Senior Vice President, Devices & Services di Amazon.

La nuova versione di Alexa sarà basata sull’intelligenza artificiale generativa, tentativo di Amazon di rinnovare e migliorare un servizio usato da centinaia di milioni di utenti, offrendo novità sulle quali l’azienda sta lavorando da tempo, spiazzata da assistenti di terze parti e da difficoltà interne che hanno rallentato l’adozione e l’implementazione di nuove funzionalità.

Il servizio AI dovrebbe essere in grado di rispondere a richieste multiple in sequenza, e dirigenti della società di Seattle hanno riferito del funzionamento come “agente” per conto degli utenti, agendo a loro nome, senza il coinvolgimento diretto.

Come è facile immaginare, l’idea è di offrire una IA conversazionale basata su LLM (modello linguistico di grandi dimensioni), in grado di comprendere frasi colloquiali e interagire meglio con l’utente.

Inizialmente Amazon prevede un roll-out destinato a un numero limitato di utenti e senza costi; l’azienda ha infatti previsto la possibilità di chiedere tra i 5$ e i 10$ al mese: la “vecchia” Alexa dovrebbe rimanere gratuita (ma non sarà più aggiornata), mentre “Alexa 2.0” dovrebbe essere riservata a chi sottoscrive un abbonamento.

Secondo indiscrezioni circolate ad agosto 2024, il “cervello” della nuova Alexa dovrebbe essere cè Claude, modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) creato da Anthropic e in grado di offrire funzionalità molto più avanzate rispetto a quelle attualmente disponibili con Alexa.

