Claude 3 supera ChatGPT-4 con abilità quasi umane

Nella crescente competizione dei modelli di intelligenza artificiale AI si è appena aggiunto un altro partecipante: Claude 3, ultima versione della suite di modelli creati da Anthropic, una startup finanziata – tra gli altri – da Google e Amazon. Secondo Dario Amodei, CEO della startup Anthropic che lo ha creato, attualmente «È la Rolls-Royce delle AI».

Le promesse di Claude 3

Secondo la società Claude 3 raggiunge prestazioni avanzate in vari compiti cognitivi tra cui il ragionamento, la conoscenza profonda degli argomenti trattati, l’uso della matematica e scrive le sue risposte – linguisticamente parlando – in maniera molto fluida.

La versione più potente di questa nuova serie, battezzata Claude 3 Opus, nei test di benchmark supererebbe perfino i suoi più acerrimi rivali GPT-4 di OpenAI e Gemini 1.0 Ultra di Google e mostrerebbe “livelli quasi umani nella comprensione e nello svolgimento di compiti complessi”.

Le aspettative

L’amministratore delegato italo-americano Dario Amodei non ha dubbi «È la Rolls-Royce delle AI, almeno in questo momento», a dimostrazione di come la competizione, lungi dall’essere in dirittura d’arrivo, sia ancora possibile anche al di fuori dei Big Tech e dagli altri protagonisti del settore.

La presidente Daniela Amodei, sorella di Dario, è convinta che i clienti potrebbero optare per Claude 3 Opus nonostante abbia un prezzo più alto (15 dollari per un milione di token, contro i 10 dollari per milione di token richiesti da OpenAI per il suo ChatGPT) qualora dovessero aver bisogno «di compiti cognitivamente più complessi», come ad esempio per ottenere una accurata analisi finanziaria che si presenta piuttosto complicata.

Claude 3 è la prima suite di intelligenza artificiale di Anthropic ad essere di tipo multimodale. Ciò significa che, come i suoi rivali, è in grado di rispondere a richieste testuali o anche solo partire da una immagine come input per analizzare una foto o un grafico e generare nuovi contenuti a comando.

Questo anche se almeno per il momento si limiterà alla creazione di testi e non di immagini visto che – dice Dario Amodei – in questo aspetto la domanda da parte delle imprese è ancora piuttosto bassa.

Claude 3 di Anthropic sarà disponibile tramite servizi cloud Amazon AWS e le piattaforme cloud di Google, ed è prevista la vendita dell’accesso anche al di fuori di queste piattaforme in almeno 159 paesi. Ricordiamo che la versione precedente è disponibile anche su Brave.

