La fantascienza protagonista su Amazon Prime Video

Film e serie tv di fantascienza sono protagoniste su Amazon Prime Video: visioni e suggestioni shi-fi sono proposte sulla piattaforma tv in streaming in occasione della presentazione di The Vast of Night, un lungometraggio sci-fi.

E così, agli appassionati di fantascienza, oltre al nuovo film di Andrew Patterson, al suo debutto alla regia, Amazon Prime Video offre la possibilità di rivedere film cult o di imparare a conoscere serie tv nuove e interessanti.

Tra i titoli disponibili, Amazon Prime Video segnala E.T., Interstellar, Battlestar Galactica, Metropolis o ancora Gravity, Lucy, Melancholia, Continuum, Electric Dreams, Future Man, Star Trek Picard, Tales From the Loop e Upload.

Poi, naturalmente, si potrà vedere The Vast of Night. Il film, disponibile dal 29 maggio in versione originale e sottotitolata. The Vast of Night è una caccia al tesoro dagli indizi misteriosi, in stile The Twilight Zone, con chiamate perse, segnali radio AM, strane bobine dimenticate in biblioteca, pulsantiere e telefonate anonime. Alla fine degli anni Cinquanta, in New Mexico, Fay – una giovane e affascinante centralinista – e Everett – carismatico speaker radiofonico – scoprono una strana audiofrequenza che potrebbe cambiare per sempre la loro piccola città e il futuro.

Nel cast, oltre ai protagonisti Sierra McCormick e Jake Horowitz, ci sono attori originari del Texas e dell’Oklahoma, tra cui Gail Cronauer, un’anziana signora con un oscuro segreto, e Bruce Davis, di cui si sente la voce durante una delle scene centrali del film. Un grande debutto per Patterson, grazie ad un film che rielabora con originalità riferimenti all’epoca classica della televisione, a vecchi programmi radiofonici, a maestri del cinema come Michael Mann e David Fincher.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.