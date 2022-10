Nuove funzionalità per tvOS 16 in arrivo prima di fine anno

Oltre ad avere annunciato la nuova Apple TV 4K con chip A15 Bionic e altre peculiarità, Apple ha anche rivelato in anteprima alcune nuove funzionalità legate a Siri su Apple TV che vedremo con un aggiornmaento di tvOS 16 prima di fine anno.

Apple ha riferito che in autunno, insieme a tvOS 16 arriveranno nuove funzioni su Apple TV, tra cui aggiornamenti a Siri che semplificheranno il modo di controllare l’app e di interagire con i risultati usando la voce. Siri su Apple TV è stata riprogettata e sarà in grado di riconoscere la voce di ciascun utente, permettendo di accedere facilmente a film, spettacoli, musica, giochi e app e riprendere da dove si era interrotto. Se l’utente usa il telecomando Siri Remote per chiedere “Cosa posso guardare?”, riceverà consigli personalizzati.

Quando si indossano gli AirPods basta dire “Ehi Siri” per fare ricerche e gestire Apple TV senza usare le mani. Ora Siri su Apple TV è disponibile anche in Cile, Finlandia e Sudafrica, ed entro la fine dell’anno sarà disponibile anche in Danimarca, Lussemburgo e Singapore, per un totale di 30 Paesi e territori supportati.

Con la Libreria foto condivisa su iCloud in Apple TV, tutti i membri della famiglia potranno visualizzaare insieme le foto di tutti sul grande schermo. La connessione tra Apple TV 4K e gli altri dispositivi consentirà agli sviluppatori di integrare con Apple TV esperienze personalizzate con le proprie app per iPhone e Apple Watch.

L’utente può continuare a usare SharePlay durante una sessione FaceTime su iPhone o iPad per seguire un film o una serie su Apple TV con altre persone, e guardare insieme un colpo di scena o un momento esilarante. Con i controlli di riproduzione condivisi, compreso l’uso di Siri Remote, chiunque nella sessione SharePlay può riprodurre, mettere in pausa o saltare avanti.

Apple TV 4K come hub domestico intelligente

Come hub domestico intelligente, Apple TV 4K si collega in sicurezza ai dispositivi smart compatibili, come videocamere, luci, tende e altri accessori HomeKit; consente di impostare le scene e di controllare le funzioni di domotica da remoto, facendo in modo che gli accessori si attivino in automatico. Apple TV 4K è essenziale anche per poter utilizzare il nuovo standard per la domotica Matter, che consente a un’ampia gamma di accessori di funzionare in perfetta sintonia su più piattaforme per realizzare il sogno di avere una casa smart.

Chi ha una videocamera HomeKit può usare Apple TV per controllare gli accessori nelle vicinanze, per esempio può accendere le luci esterne o visionare le riprese di più videocamere contemporaneamente sullo schermo del televisore per avere una panoramica più completa. Inoltre, i video sicuri di HomeKit usano l’intelligenza on-device di Apple TV 4K per analizzare in privato i video e rilevare la presenza di persone, animali, auto e le consegne dei pacchi.

Grazie al supporto del protocollo di rete Thread, Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) permette di collegare in modo sicuro gli accessori smart home compatibili basati su Thread.