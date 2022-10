La fotocamera di iPad di decima generazione migliora le chat video

Il nuovo iPad di decima generazione è il primo modello di iPad a presentare un orientamento orizzontale della fotocamera frontale.

Grazie a questo spostamento la fotocamera frontale del nuovo iPad si trova ora al centro della cornice destra del dispositivo. Ciò significa che se tenuta in orizzontale la lente si trova direttamente al centro del volto dell’utente. Dal comunicato stampa di Apple:

Per la prima volta su qualsiasi iPad, la fotocamera frontale si trova ora lungo il bordo orizzontale. Che gli utenti siano in una chiamata FaceTime o che registrino un video per i social media, guarderanno sempre direttamente verso la fotocamera. La fotocamera frontale ultra-grandangolare orizzontale con un sensore da 12 MP e un campo visivo a 122 gradi supporta Center Stage, che fa automaticamente la panoramica e lo zoom per mantenere gli utenti nella visuale mentre si muovono

Questo permette di presentare una ripresa meno problematica sia per quanto riguarda l’impugnatura che il posizionamento quando l’iPad viene messo sul tavolo, applicato ad una custodia magari alla nuova Magic Keyboard Folio.

Questa caratteristica è esclusiva di iPad di decima generazione. Nessun altro iPad al momento, ha la fotocamera sul lato più lungo. I nuovi modelli di iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici continuano ad esempio, ad avere la fotocamera frontale su lato corto

Oltre a questo posizionamento la fotocamera frontale dell’iPad di decima generazione è identica a quella dell’iPad di nona generazione, che rimane disponibile per la vendita in via ufficiale da Apple, ad eccezione del supporto per Smart HDR 3.

Per tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPad Pro presentati oggi vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo, mentre qui potete leggere di iPad 10 generazione. Insieme ai nuovi tablet Apple ha presentato anche la nuova Apple TV 4K