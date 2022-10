In arrivo Octane X e DaVinci Resolve per iPad

La potenza di iPad Pro 2022 permetterà di sfruttare nuovi software di editing video e 3D, inclusi Octane X e DaVinci Resolve.

In un video pubblicato da Apple su YouTube subito dopo la presentazione dei nuovi iPad, si fa riferimento all’arrivo di DaVinci Resolve e Octane X per iPad.

DaVinci Resolve è la nota soluzione che offre montaggio, correzione colore, effetti visivi, grafica in movimento e post produzione audio in un unico software. La versione per iPad, da quello che sembra di capire dal filmato pubblicato su YouTube, potrà essere sfruttata per la correzione colore.

Octane X è il software di rendering di Otoy in grado di sfruttare a fondo GPU, tecnologie quali Metal e Apple Silicon. La versione per iPad promette “cinematic 3D rendering “all’avanguardia”, permettendo di acceleare il flusso di lavoro nella creazione di contenuti 3D.

I nuovi iPad Pro integrano il chip M2, consentendo di offrire un dispositivo che è una combinazione perfetta di portabilità, versatilità e prestazioni. Tra le peculiarità di M2, il Media Engine con encoder e decoder per ProRes e altri codec video, che consente di velocizzare la produzione.

Apple riferisce che M2 ha una CPU 8-core fino al 15% più veloce rispetto a quella del chip M1 e vanta miglioramenti sia nei performance core che negli efficiency core. La GPU 10-core offre prestazioni grafiche fino al 35% superiore. Insieme a CPU e GPU, il Neural Engine 16-core può elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1, rendendo iPad Pro ancora più potente quando impegnato in operazioni di machine learning. Il chip M2 offre inoltre 100 GBps di banda di memoria unificata, il 50% in più rispetto al chip M1, e supporta fino a 16GB di memoria unificata.

Per tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPad Proi vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo, mentre qui potete leggere di iPad 10 generazione. Insieme ai nuovi tablet Apple ha presentato anche la nuova Apple TV 4K.