Il browser più veloce su Mac è Chrome

Specchio specchio delle mie brame, chi ha il browser più veloce del reame? La risposta la si trova nel blog Chromium dove Google risponde: “noi”. Secondo i benchmark resi pubblici da Big G, il suo navigatore per Internet Chrome per Mac ha infatti raggiunto il punteggio più alto mai registrato su Speedometer 3, il benchmark sviluppato congiuntamente dai principali produttori di browser per misurare la reattività delle web app.

Il risultato è stato ottenuto sulla versione Dev di Chrome 139 per Mac, con un punteggio di 52,35 punti, testato su MacBook Pro con chip M4 e macOS 15.

Secondo Google, il miglioramento rispetto ad agosto 2024 è del 10%, grazie a una lunga serie di ottimizzazioni a basso livello nel motore di rendering Blink: migliore gestione della memoria, uso esteso del garbage collector Oilpan, hashing più efficiente con RapidHash e caching intelligente per CSS e font shaping, inclusa una significativa accelerazione nel rendering dei font con Apple Advanced Typography.

La società stima che questi progressi possano portare a un risparmio collettivo di tempo stimato in 58 milioni di ore all’anno, l’equivalente di 83 vite umane passate a non aspettare il caricamento delle pagine.

Il confronto con Safari

Apple ha lavorato molto per migliorare le prestazioni di Safari, ma gli ultimi test pubblici disponibili risalgono ancora al 2024. In particolare, la versione Safari 17.4, provata su un MacBook Air con chip M3, ha raggiunto un punteggio di 36,4 su Speedometer 3. Un valore che rappresenta un netto miglioramento — circa il 60% in più rispetto alle versioni precedenti — ma che resta comunque inferiore rispetto all’ultimo risultato ottenuto da Google.

La versione Chrome 139 Dev, testata su un MacBook Pro con chip M4 (quindi un hardware più recente e potente), ha infatti raggiunto 52,35 punti, molto più veloce di Safari. Ma non sappiamo esattamente quale sia il differenziale oggi, visto che parliamo di test svolti in momenti diversi su piattaforme differenti.

Speedometer 3 è un test pubblico, neutrale e condiviso tra tutti i principali sviluppatori di browser. Simula l’interazione con vere web app, misurando attività concrete come il parsing HTML, l’esecuzione di codice JavaScript, la manipolazione del DOM, l’impaginazione CSS e il rendering dei font. In altre parole: non favorisce nessuno, e i risultati riflettono prestazioni reali.

Novità per Safari e magari anche sulle prestazioni di navigazione sui dispositivi più recenti, potrebbero arrivare durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple che inizia lunedì 9 giugno: in questo articolo tutto quello che Apple potrebbe presentare.