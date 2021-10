Nuovi guai per Facebook: guadagni dalle interferenze russe nelle presidenziali 2016

Non passa settimana senza un nuovo guaio per Facebook (al punto che l’azienda sta pensando di cambiare nome). L’ultima accusa arriva da un delatore che ha lavorato internamente alla società, riferendo che l’azienda privilegia sempre le entrate, anche quando dovrebbe combattere disinformazione e discorsi di incitamento all’odio, ripetendo accuse già formulate in passate da altri “whistleblower”.

Stando a quanto riferisce The Washington Post, che cita una dichiarazione giurata con la quale il delatore rischia di essere accusato di falsa testimonianza, nel 2016 Facebook era a conoscenza delle interferenze russe nelle elezioni presidenziali 2016 ma avrebbe di proposito consentito il dilagare di notizie false al fine di trarre profitto dalla disinformazione del caso, senza curarsi delle conseguenze e minimizzandole.

L’azienda era, a detta dell’informatore, cosciente che la situazione avrebbe fatto arrabbiare alcuni legislatori, ma allo stesso consapevole che «in poche settimane passeranno a qualcos’altro. Nel frattempo stiamo stampando soldi nel seminterrato e stiamo bene».

L’informatore in altre parole punta il dito contro quanto finora affermato pubblicamente dal social in merito alle interferenze russe e la realtà interna all’azienda. Lo scomodo testimone ha inoltre anche Internet.org, consorzio tra Facebook, Samsung, MediaTek, Ericcson, Nokia, Qualcomm e Opera Software che – sulla carta – doveva rendere Internet accessibile nei paesi meno sviluppati ma il cui vero obiettivo – afferma sempre il whistleblower – sarebbe stato consentire a Facebook di diventare «l’unica fonte di notizie» raccogliendo dati di mercati non ancora sfruttati.

Facebook da tempo è nell’occhio del ciclone per questioni quali l’incitamento all’odio sulle sue piattaforme, il dilagare di fake news incontrollate, la dipendenza e i comportamenti malsani correlati all’uso dei social.

