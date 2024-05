iPad Pro 2024 sottili fuori perché molto diversi dentro

Se sono sottili fuori è perché sono molto diversi dentro. Potrebbe essere questo lo slogan di un ipotetico spot Apple per gli iPad Pro 2024, magari al posto di quello tanto criticato e che Cupertino è stata costretta a ritirare.

Superando le frasi ad effetto ed andando al segreto che fa degli iPad il dispositivo mobile meno spesso di tutti i tempi (il modello da 11″ è di 5,3 mm, quello da 13″ addirittura daì 5,1 mm) l’apprendiamo da John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple

Rispondendo ad alcune domande di Arun Maini e indirettamente alle preoccupazioni di chi ipotizza un nuovo bend gate in salsa iPad, Terminus ha detto che i nuovi iPad hanno una nuova struttura finalizzata a migliorare la loro rigidità.

In pratica si parla di una differente disposizione strutturale interna, con il guscio in alluminio collocato in cima sulla scheda logica (una sorta di “calotta”) e che questo si snoda verso il centro del dispositivo, formando la costolatura centrale.

Managed to have a chat with John Ternus and Greg Joswiak (execs from Apple) to talk about the new iPads, here are their 3 biggest insights:

1. Why they keep making the iPad thinner: pic.twitter.com/NFAx1zmceQ

— Arun Maini (@Mrwhosetheboss) May 11, 2024