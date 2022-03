Un nuovo MacBook Air e un “MacBook” con M2 entro la fine dell’anno

Apple sta lavorando sul successore dell’M1, un SoC (System on a Chip) che si dovrebbe chiamare M2. Indiscrezioni che circolano da tempo riferiscono che i nuovi chip dovrebbero essere sfruttati su macchine che comprendono il MacBook Air e una nuova versione del MacBook Pro da 13″.

Stando a quanto riferisce il sito 9to5Mac, Apple avrebbe intenzione di presentare un MacBook Air e un MacBook Pro con chip M2 entro la fine dell’anno; secondo il sito statunitense, la recente previsione dell’analista Ming Chi Kuo secondo il quale il prossimo MacBook Air integrerà l’M1 o una versione aggiornata di quest’ultimo, è sbagliata.

“Benché l’analista Ming-Chi Kuo ritenga che il nuovo MacBook Air integrerà un chip M1 aggiornato, la nostra fonte affidabile ci ha riferito che la macchina è in fase di sviluppo con il nuovo chip M2”, scrive 9to5Mac, riferendo ancora che il nome in codice interno è “J413”.

Per quanto riguarda il MacBook Pro da 13″, secondo il sito statunitense Apple potrebbe abbandonare il suffisso “Pro”, facendo riferimento alla nuova macchina semplicemente come “MacBook”, alla stregua di quanto già fatto in passato. Il presunto nome in codice interno di questo modello è J493; la macchina dovrebbe essere sostanzialmente un aggiornamento dell’attuale e dovrebbe mantenere il design corrente e non prendere in prestito elementi dagli attuali modelli top di gamma.

Sulla data di rilascio prevista delle due macchine, il sito statunitense non si sbilancia ma riferisce genericamente che MacBook Air e MacBook sono “in avanzata fase di sviluppo”, lasciando intendere come probabile l’arrivo entro la fine dell’anno. Lo scorso anno Bloomberg aveva previsto l’arrivo di nuovi Mac con Apple Silicon a giugno, in concomitanza dell’annuale conferenza sviluppatori (WWDC) e altri modelli per la fine dell’anno.

