Il cavo di alimentazione di Studio Display si stacca con uno strumento dedicato

L’Apple Studio Display arriva già pronto con collegato il cavo di alimentazione: basta collegare quest’ultimo a una presa di corrente, collegare il cavo Thunderbolt in dotazione alla porta Thunderbolt 3 sul retro di Studio Display e collegarlo al Mac o a iPad. Non è presente alcun pulsante di alimentazione. Lo schermo si accende automaticamente.

Il cavo di alimentazione dello Studio Display può essere staccato dalla sede, alla stregua di quanto avviene con l’HomePod; la parte terminale del cavo che entra nel monitor è collegato ad ogni modo molto in profondità, tanto che Apple ha creato uno strumento ad hoc per i tecnici dell’Apple Store che hanno l’eventuale necessità di accedere all’interno.

Il leaker “Fudge” ha condiviso una foto (probabilmente recuperata da documenti riservati ai tecnici di Apple) mostrando questo particolare strumento che consente di scollegare con comodità il cavo di alimentazione.

The Studio Display Power Cable Removal Tool is absolutely wild! pic.twitter.com/MoCY0pCdXt — Stella – Fudge (@StellaFudge) March 20, 2022

Lo stesso leaker riferisce altre info da prendere con le molle (vedremo se corrispondono al vero nei primi smontaggi del display): a suo dire sono presenti due ventole interne, display e scheda logica sono accoppiati e internamente sono presenti dei LED diagnostici alla stregua degli iMac.

@verge @reckless Apple Studio Display Firmware Update 15.4 is out – first impressions: Front camera quality not really improved, still pretty grainy pic.twitter.com/yvYbpv8zAQ — weidenhaus (@weidenhaus) March 18, 2022

Apple ha nel frattempo rilasciato il primo aggiornamento firmware per lo Studio Display (qui i dettagli). Una diversa pagina del sito di supporto Apple spiega che se su Studio Display viene visualizzata l’icona di uno schermo con un simbolo di pericolo, lo schermo è in modalità di recupero e deve essere aggiornato. È possibile farlo con il Mac connesso a Internet (aggiornato i a macOS 12.3 o versioni successive) e attendendo fino a 15 minuti affinché il Mac aggiorni lo schermo. Durante l’aggiornamento, lo schermo potrebbe visualizzare un’icona con dei puntini di sospensione, un messaggio che chiede di non scollegare lo schermo o una schermata vuota. È importante non scollegare lo schermo o riavviare il Mac mentre è in corso l’aggiornamento.