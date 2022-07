Nuovi spot Apple evidenziano la robustezza di iPhone 13

Apple ha diffuso due nuovi spot dedicati ad iPhone 13 evidenziano caratteristiche quali la resistenza agli schizzi e la resistenza del vetro Ceramic Shield nel display.

Il titolo del primo spot è “Shake”; nella pubblicità in questione si vede un cane che si tuffa in piscina in una giornata soleggiata, dopo una bella nuotata esce e si scrolla l’acqua di dosso per asciugarsi, e gli schizzi colpiscono la padrona e il suo iPhone 13. A questo punto appare la tagline con lo slogan: “iPhone 13. Spill and splash resistant” (iPhone 13, resistente a schizzi e spruzzi).

Il secondo spot è intitolato “Edge”. In questo spot si vede un iPhone 13 in un appartamento, collocato pericolosamente vicino l’angolo di un tavolo; si sente che c’è una chiamata in arrivo, con il telefono che continua a vibrare e, a un certo punto, cade sul pavimento e appare la tagline: “Relax, it’s iPhone”.

La serie “Relax, it’s iPhone” non è nuova, e Apple ha già diffuso spot simili e altri ancora per evidenziare svariate caratteristiche degli iPhone 13. Per quanto riguarda la robustezza del Ceramic Shield sulla parte frontale, questa è stata più volte dimostrata da test di terze parti. I display con il Ceramic Shield sono più resistenti; gli iPhone 13 hanno un rating di grado IP68 per la resistenza all’acqua e sono progettati per resistere a gocce e liquidi comuni.

Apple spiega che gli iPhone 13 resistono agli schizzi, alle gocce e alla polvere; sono stati testati in laboratorio in condizioni controllate, con un rating di grado IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. La resistenza agli schizzi, all’acqua e alla polvere non è ad ogni modo una caratteristica permanente e potrebbe diminuire con la normale usura.