Tre mesi di Amazon Music Unlimited con un augurio ad Alexa

Se non avete mai provato Amazon Music Unlimited potete ricevere tre mesi di abbonamento gratis facendo gli auguri di una buona estate ad Alexa: vi basta infatti dire proprio “Alexa, buona estate!” richiamando l’assistente vocale da uno degli altoparlanti Echo in vostro possesso per ricevere istantaneamente il periodo d’uso gratuito di tre mesi del servizio.

Al termine dei tre mesi poi il servizio si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, ma se non volete incappare in costi a sorpresa una volta attivato il pacchetto-regalo potete disattivare il servizio fin da subito in modo da usarlo soltanto per i 90 giorni in promozione.

L’offerta è simile a quella che Amazon ha lanciato qualche settimana fa durante il Prime Day e tramite cui regalava ben quattro mesi di abbonamento.

Ricordiamo che Amazon Music Unlimited offre 90 milioni di brani da ascoltare senza limiti né pubblicità, in qualsiasi momento, anche offline. Include anche podcast e altre funzionalità premium come il supporto all’audio spaziale e all’audio in HD. Si tratta della versione più completa di Amazon Music Prime, il servizio accessibile ai clienti abbonati Prime: nella nostra recensione trovate tutti i dettagli.

Per quanto riguarda l’offerta in corso, come dicevamo è valida fino al 30 luglio e occorre interagire con l’assistente vocale Alexa da un dispositivo Echo. In alternativa potete iscrivervi direttamente da questa pagina promozionale, dove è comunque attivo il box per l’iscrizione al servizio con i primi tre mesi in regalo.

Come altre promozioni di questo genere, l’offerta è valida soltanto per i clienti che si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited e di conseguenza non è valida per i clienti che attualmente usufruiscono, o che hanno usufruito in passato, del periodo d’uso gratuito di Amazon Music Unlimited o che sono, o sono stati, clienti di Amazon Music Unlimited. E’ riservata ai clienti maggiorenni e non è cumulabile con altre promozioni, oltre ad essere limitata a un solo cliente e account.