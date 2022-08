Nuovo aggiornamento dei driver Boot Camp per Windows

Apple ha rilasciato una nuova versione dei driver dell’Assistente Boot Camp, l’utility che sui Mac con processori Intel permette di installare Windows in una partizione dedicata (qui il nostro tutorial su come fare).

La versione 6.1.19 dei driver Boot Camp include un update per il driver Precision Touchpad, il software che permette di impostare opzioni del trackpad che hanno effetto sul clic, sul clic secondario, sul trascinamento e altro ancora, oltre a risolvere bug indicati come minori.

Questo aggiornamento è stato rilasciato a pochi giorni di distanza dal precedente update della versione 6.1.16 dei driver Boot Camp, indicato come in grado di risolvere alcuni bug minori e problemi di stabilità che potevano verificarsi in alcuni casi con le connessioni Bluetooth e WiFi.

È possibile aggiornare i driver Boot Camp direttamente da Windows (avviando il Mac da questo sistema operativo), aprendo l’utility Apple Software Update e installando gli update proposti.

Gli aggiornamenti del software di supporto di Boot Camp sono forniti tramite l’app Windows Update e l’app Apple Software Update su Windows. Per essere sicuri di avere l’ultima versione del software di supporto di Boot Camp, è necessario installare gli aggiornamenti offerti da entrambe le app. Queste app controllano automaticamente la disponibilità di aggiornamenti, ma ovviamente è anche possibile controllare manualmente la presenza di nuove versioni in qualsiasi momento.