iPhone 14, Apple potrebbe aver completato i test per la connettività satellitare

Continuano a circolare voci che riferiscono di Apple al lavoro sulla connettività satellitare per l’iPhone 14, e le ultime indiscrezioni arrivano dall’analista Ming-Chi Kuo secondo il quale Cupertino ha completato i test per la funzionalità in questione prima ancora della produzione in serie.

Secondo l’analista, Apple avrebbe integrato in iPhone 14 il supporto per la connettività satellitare ma la possibilità di utilizzare effettivamente questa funzionalità dipenderà dall’eventualità che Cupertino e gli operatori di telefonia riescano ad accordarsi su un modello commerciale.

A detta dell’analista, anche l’iPhone 13 integrerebbe già quanto necessario per il supporto della connettività satellitare ma questa non è stata implementata perché un modello commerciale non è stato negoziato.

Secondo Kuo è difficile fare previsioni sulla disponibilità della connettività satellitare ma a suo dire questa funzionalità è prima o poi prevista. Quando sarà attiva, potrà essere usata per messaggi e servizi di fonia di emergenza.

Macrumors ricorda che in precedenza Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che gli utenti iPhone saranno in grado di sfruttare la connettività satellitare per segnalare emergenze alle autorità nelle aree non coperte da servizi di telefonia cellulare, inviando messaggi ai propri contatti in caso di emergenza.

Stanno inoltre circolando indiscrezioni che riferiscono di Apple al lavoro con Globalstar, società che dispone di un sistema di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) per telefonia satellitare e trasferimento dati a bassa velocità. Secondo Tim Ferrar, consulente di comunicazione specializzato in satelliti, Apple e Globalstar lanceranno la funzionalità di comunicazione satellitare con la presentazione degli iPhone 14.

La scorsa settimana T-Mobile e SpaceX hanno lanciato il progetto Coverage Above and Beyond: una a rete satellitare “salvavita” che è compatibile “con gli smartphone più recenti”, permettendo all’utente che si trova in difficoltà di collegarsi ai satelliti per inviare messaggi di emergenza.