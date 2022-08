Catronics rende wireless CarPlay e Android Auto a meno di 130 euro via Google Play

Quando si è in macchina CarPlay e Android Auto sono i due sistemi di infotaintment più utilizzati, anche se al momento si tratta ancora di sistemi limitati alla connessione con il cavo. Ecco allora che Catronics permette di trasformare l’intero sistema in wireless, senza modifiche al veicolo o ai dispositivi mobili. Clicca qui per acquistarlo.

Si tratta di un piccolo box plug and play da collegare alla auto, che rende Android Auto e CarPlay interamente wireless.

Come già anticipato, Catronics è, sostanzialmente, un piccolo box da collegare tramite cavo alla presa della macchina. L’iPhone, o lo smartphone Android, invece, potrà essere collegato in wireless a questo box, che per magia trasmetterà l’interfaccia CarPlay sul display dell’auto, senza che lo smartphone debba essere fisicamente collegato alla presa USB dell’auto.

Ovviamente, affinché il sistema funzioni è necessario che la macchina e il display supportino già CarPlay e Android Auto. Tutto quello che fa Catronics è rendere possibile la visione di CarPlay sul display dell’auto senza necessità di collegamento cablato. L’unico cablaggio necessario è quello tra Catronics e USB dell’auto, così da lasciare completamente svincolato l’iPhone.

Questo piccolo box fa girare al suo interno una versione modificata del sistema Android 11. Gode di un processore Qualcoom a 4 core, e offre 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata. Non solo il box rende wireless Car Play e Android Auto, ma funziona come un vero e proprio miniPC Android, che mette a disposizione dell’utente, sullo schermo dell’auto, anche il Google Play Store e tutte le app che si possono scaricare da questo store. Questo vuol dire disponibilità di app per lo streaming, la navigazione su internet, le mail e tante altre. Naturalmente, da utilizzare quando non si è alla guida e ad auto rigorosamente ferma.

Solitamente potete acquistare questo box a oltre 130 euro, ma al momento sulla pagina del venditore sono disponibili coupon sconto che abbattono il prezzo.