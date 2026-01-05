Nuovo anno, nuovo WhatsApp: ecco le funzioni inedite sui messaggi che aprono il 2026

Il servizio di messagistica istantanea si prepara a sorprendere gli utenti con una serie di novità molto interessanti

WhatsApp ha dato il via al nuovo anno “con il botto”, il servizio di messagistica istantanea pare proprio che non abbia intenzione di fermare gli aggiornamenti e così anche per il 2026 ha introdotto una serie di novità finalizzate, come sempre, a migliorare l’esperienza degli utenti.

L’applicazione persegue da sempre questo scopo e cerca di raggiungerlo rendendo sempre più bella ed entusiasmante l’interazione degli utenti attraverso la propria chat.

I cambiamenti di WhatsApp per il 2026, tutte le novità

Così WhatsApp ha deciso di introdurre per l’inizio del 2026 una serie di novità che renderanno lo scambio di messaggi di auguri – che sia per un anno che inizia o per un compleanno – più attrattivo dal punto di vista della grafica. Grazie a una serie di aggiornamenti saranno disponibili per gli utenti funzionalità che renderanno gli auguri più espressivi e ricchi di interazioni.

C’è chi ha già “beneficiato” di questi cambiamenti con gli auguri per il nuovo anno, con un pacchetto di sticker 2026, progettato proprio per questo particolare ed emozionante momento. Oltre a questi auguri più interattivi sono stati introdotti anche una serie di effetti per le videochiamate, che renderanno la conversazione in video una vera festa, con tanto di coriandoli e chi ne ha più ne metta. Opzione che potrà essere attivata grazie a un’icona che compare appositamente, dunque in modo facile e veloce.

Si tratta, quindi, di reazioni animate che superano la emoji statica per aprire una nuova frontiera per WhatsApp, dove la grafica migliorerà sempre di più. A queste funzionalità, tra cui c’è anche l’aggiornamento di stato che per l’inizio del nuovo anno prevedeva degli sticker ad hoc, restano le funzioni classiche e tradizionali. Dalle note vocali alla creazione di eventi, fino agli amatissimi sondaggi sempre più utilizzati nelle conversazioni di gruppo, tutte funzioni che hanno reso WhatsApp una delle applicazioni più utilizzate.

Proprio perché il servizio di messagistica solo nel 2025 ha superato i 3 miliardi di utenti, Meta sa bene quanto sia fondamentale apportare continui cambiamenti che rendano l’applicazione sempre più appetibile, non solo da un punto di vista delle funzioni che offre, ma anche per quanto riguarda la grafica, che è senza ombra di dubbio la prima cosa che colpisce. A questo si devono gli aggiornamenti frequenti dell’app che dimostra di essere al passo con i tempi e in linea con ciò che desiderano gli utenti.