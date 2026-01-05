CES 2026, da Allergen Alert un laboratorio tascabile che individua allergeni alimentari

Nell’ambito del CES 2026 di Las Vegas l’azienda Allergen Alert ha presentato un dispositivo portatile in grado di identificare allergeni e glutine in un pasto promettendo “precisione da laboratorio”.

Diversamente da scanner per codici a barre o app che tentano di interpretare la foto di un piatto, questo mini-laboratorio tascabile fa affidamento su un sacca monouso derivata da tecnologie di laboratorio di bioMérieux e miniaturizzata, automatizzando i vari passaggi di un test analitico.

Compatto e portatile, il dispositivo permette alle persone con intolleranze alimentari o celiachia di testare in autonomia il cibo, ovunque si trovino.

Il produttore spiega che nel mondo ogni 10 secondi una persona è ricoverata in pronto soccorso per allergie alimentari; il dispositivo in questione offre un modo semplice, affidabile e accessibile di rispondere a un problema di salute pubblica, permettendo alle persone di gustare un pasto in tranquillità.

Allergie alimentari in aumento

Le allergie alimentari non sono un inconveniente di poco conto. Solo negli Stati Uniti il 9% della popolazione (33 milioni di persone) è colpita da questo problema, e un 1% in più è affetta da celiachia. Queste persone vivono con la costante paura di qualche reazione. Dietro questo numeri si evidenzia la paura di sbagliare, di ingerire minuscole quantità o di venire a contatto con alimenti che possono portare a reazioni acute durante la vita quotidiana o le interazioni sociali. Reazioni gravi si verificano spesso fuori casa, dove le persone hanno meno controllo sugli alimenti presenti nel piatto.

Allergen Alert è presentato come un dispositivo portatile, leggero e alimentato a batterie in grado di analizzare campioni di cibo e fornire risultati in pochi minuti indicando la presenza di allergeni o glutine.

Il produttore riferisce che il dispositivo è stato sviluppato in collaborazione con allergologi, pazienti allergici, gruppi di supporto, così come esperti in sicurezza alimentare e professionisti della ristorazione. Per il funzionamento basta raccogliere un piccolo campione di cibo, inserirlo nella sacca mono uso del dispositivo e premere un pulsante per avviare le analisi; queste ultime saranno mostrate in pochi minuti.

I pre-ordini per il mini-lab di Allergen Alert inizieranno alla fine del 2026. Il costo non è stato indicato. Oltre al dispositivo vero e proprio, le sacche per i test saranno offerte a meno di 10$ cadauno con un piano in abbonamento.