Nuovo Facebook più veloce, con foto e video a tutto schermo

Preannunciata durante lo scorso F8​, il nuovo Facebook in versione desktop via Internet e browser verrà progressivamente reso disponibile a tutti gli utenti. Più veloce e più facile da usare, è pensato anche per affaticare meno la vista grazie alla nuova ​modalità a sfondo nero.

Da quando è stato lanciato, 16 anni fa, Facebook.com è cresciuto molto. Sono state introdotte nuove funzionalità, ottimizzato per nuovi dispositivi e nuovi sistemi operativi e reso disponibile in centinaia di lingue. Di recente il colosso dei social si è concentrato sull’esperienza mobile e di conseguenza quella desktop è rimasta un po’ indietro. Le persone, però, le usano entrambe ed ecco il perchè dell’annuncio di queste ore.

Per creare il nuovo Facebook la società ha intervistato e dato ascolto agli utenti, raccogliendo tutti i consigli e le indicazioni: il nuovo sito costituisce un punto di partenza sul quale la società continuerà a lavorare e introdurre novit nei prossimi anni.

Tutto più veloce

Grazie alla nuova navigazione semplificata ora risulta più facile e veloce trovare quello che l’utente cerca tra Giochi, Video o Gruppi. La home page si carica più rapidamente, così come più veloci sono i passaggi tra pagine. L’esperienza da desktop sarà quindi più simile a quella da mobile.

Meno riflessi con la modalità Sfondo Nero

E’ ora disponibile anche una versione meno luminosa, con meno contrasto e meno brillantezza. Questa modalità riduce al minimo il riflesso dello schermo per un utilizzo in condizioni di scarsa luminosità. Il nuovo layout immersivo rende la modalità a Sfondo Nero indicata per guardare video su Facebook Watch.

Gestione più semplice di Pagine, Gruppi ed Eventi

Con la nuova versione, è più semplice creare Eventi, Pagine, Gruppi e inserzioni. Potrai vedere in tempo reale l’anteprima di un nuovo Gruppo che stai creando, controllando come appare da mobile prima di pubblicarlo.