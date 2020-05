Sony presenta le nuove cuffie wireless WF-SP800N

Sony amplia la sua offerta di auricolari completamente wireless, lanciando le WF-SP800N. Progettate per chi è sempre in in movimento, le WF-SP800N hanno un grado di protezione IP55, che ne certifica la resistenza agli schizzi, alla polvere e al sudore. Propongono anche un morbido supporto ad arco per una maggiore vestibilità, a prova di corsa e di tapis roulant.

Con una singola ricarica completa è possibile riprodurre musica per 18 ore consecutive con eliminazione del rumore attiva, altrimenti si potrà anche arrivare a 26 ore di autonomia. Inoltre, supporta un sistema di ricarica rapida, grazie alla quale saranno sufficienti 10 minuti di ricarica per ottenere 60 minuti di riproduzione. Il funzionamento è assicurato dallo stesso chip Bluetooth che il costruttore ha impiegato nelle cuffie wireless WF-1000XM3.

Le nuove Sony WF-SP800N dispongono della più recente tecnologia di eliminazione del rumore per annullare le interferenze provenienti dalla strada o dalla palestra e lasciare spazio solo alle note. Supportano ancora la tecnologia Extra Bass di Sony, e si connettono all’app complementare Headphones Connect, grazie alla quale personalizzare l’esperienza di ascolto.

Tra le sue caratteristiche di ascolto, anche la modalità Ambient Sound, che permette di selezionare i suoni in ingresso, regolando il livello da 0 a 20, direttamente dall’app Sony Headphones Connect. Inoltre, la tecnologia di controllo smart di Sony consente di avviare e interrompere la riproduzione, passare da un brano all’altro e regolare il volume semplicemente posizionando un dito sull’auricolare destro.

Supportano l’Assistente Google e Amazon Alexa, così da poter sfruttare gli assistenti per chiamare gli amici, cercare informazioni, ascoltare musica, ricevere notifiche, impostare promemoria e molto altro ancora con un semplice comando vocale.

Gli auricolari Sony WF-SP800N saranno disponibili partire da luglio, in versione nera blu e bianca. Per tutte le notizie riguardanti il mondo di Sony il link da seguire è direttamente il seguente.