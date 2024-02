Nvidia vale più di Alphabet, miracolo AI sconvolge la borsa

Per gli utenti le tecnologie AI effettuano analisi, generano testi e immagini, per Nvidia sollevano fatturato e azioni a livelli inauditi, fino a superare sua maestà Big G Alphabet Google.

Alla chiusura di mercoledì 14 febbraio in rialzo il titolo Nvidia valeva 739 dollari, portando il valore (o capitalizzazione) di mercato del costruttore di GPU a 1.825 miliardi di dollari. In contemporanea il titolo Alphabet (Goog) ha chiuso a 147,14 dollari portando il valore a 1.821 miliardi di dollari.

Nvidia è diventata la terza società USA per valore di mercato. La velocità degli eventi è impressionante: solo poche giorni prima Nvidia aveva superato per capitalizzazione anche Amazon. È l’esempio più evidente della sfrenata corsa in borsa delle società di tecnologia, soprattutto di quelle che sviluppano e adottano AI.

Sempre grazie alla spinta AI, di cui Microsoft è stata apripista a livello pubblico e commerciale, la multinazionale di Windows ha superato in valore Apple, come non succedeva da epoca immemore.

Difficile prevedere se la prodigiosa marcia AI proseguirà ancora o se invece, come alcuni temono, porterà a una nuova bolla con relativo crollo del mercato. Stando alla maggior parte degli analisti sembra che non si tratti di una bolla ma di una vera e propria rivoluzione che potrebbe addirittura superare il boom di Internet degli anni 90 e quello successivo dell’e-commerce.

Se è bolla o vero boom si scoprirà in parte il 21 febbraio quando Nvidia presenterà i risultati trimestrali. Il mercato dei potenti e costosissimi chip AI è stimato nelle mani di Nvidia per l’80-90% con ordini milionari e miliardari: non ne riesce a produrre abbastanza per soddisfare le richieste.

Per ogni trimestre da oltre un anno le già ottimistiche linee guida di Nvidia vengono puntualmente superate da risultati oltre l’immaginazione, con crescita del 200% e anche 300% trimestre su trimestre.

Amazon, Meta, Microsoft, Google e non solo stanno progettando chip AI proprietari per sopperire alla scarsità di quelli Nvidia, oltre che per ridurre la loro dipendenza da Santa Clara. Ma per progettarli, costruirli e migliorarli occorre tempo. Intanto Nvidia non sta ferma a guardare.

Gli articoli che parlano di Nvidia sono disponibili qui, invece per le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.