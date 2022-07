Apple spiega cosa succede quando un gioco viene rimosso da Apple Arcade

Che succede quando un gioco per Apple Arcade viene rimosso? E’ una domanda che molte persone si sono poste, specie da quando qualche giorno fa è venuto fuori che almeno quindici giochi stavano per fare proprio questa fine. Anche perché i dubbi sono leciti soprattutto se il gioco in questione è stato scaricato prima della sua eliminazione, e poi c’è da mettere in conto la possibilità che il gioco faccia di nuovo capolino su App Store come app accessibile a tutti.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Apple che, nella giornata di ieri, mercoledì 20 luglio, ha pubblicato un nuovo documento di supporto tramite il quale ha risposto a queste e molte altre domande. La pagina nasce per fornire qualche linea-guida su Apple Arcade, spiegando ad esempio che con l’abbonamento è possibile giocare «a oltre 200 giochi senza pubblicità o acquisti in-app» e che nuovi titoli vengono aggiunti ogni settimana, e spiega anche come trovare nuovi giochi o gli aggiornamenti degli stessi, oppure come scoprire le novità in arrivo.

Nell’ultima sezione della pagina invece Apple spiega cosa succede «se un gioco viene rimosso da Apple Arcade», una situazione che – scrivono – è del tutto possibile, anche se non vengono suggerite le ragioni che potrebbero favorire una scelta di questo tipo.

Sostanzialmente un gioco già scaricato prima della sua rimozione può essere giocato per almeno due settimane dalla sua rimozione e, quando non sarà più riproducibile, l’utente sarà avvisato con un messaggio. Ma un gioco potrebbe continuare comunque ad esistere e ciò accade quando lo sviluppatore decide di rilanciarlo sull’App Store per tutti: in quel caso il gioco potrebbe essere diverso – ad esempio potrebbe avere pubblicità e acquisti in-app – e se lo sviluppatore decide di cambiare qualche cosa ed elimina il supporto ai salvataggi precedenti, gli utenti saranno costretti a ricominciare da capo.

Come dicevamo quindici giochi (qui l’elenco) stanno per lasciare Arcade e non sappiamo se verranno riproposti sull’App Store: secondo le indiscrezioni, quando Apple Arcade è stato lanciato per la prima volta, Apple ha firmato accordi triennali con un certo numero di sviluppatori e alcuni di questi contratti sono prossimi alla scadenza: il fatto che alcuni non dovrebbero essere rinnovati potrebbe spiegare il motivo per cui alcuni giochi stanno per essere rimossi.

