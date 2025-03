Anticipo offerte di primavera, 12 batterie Duracell AAA 8,63 euro

Pubblicità

Mouse, tastiere, macchine fotografiche digitali, gadget elettronici assetati di energia? Se questi prodotti funzionano con pile AAA su Amazon trovate una risposta economica e di qualità: un pacco da 12 pile Duracell Plus a solo 8,63 euro, un costo largamente inferiore a quello che troverete in ogni negozio “fisico”.

Le pile in questione non hanno bisogno di presentazioni. Sono di uno dei marchi primari al mondo nel settore, una vera e propria icona con il loro colore nero ed oro. Si tratta anche di un prodotto ad elevata durata che si colloca in quella che potremmo definire la “fascia entry level” di Duracel (si tratta della versione Plus), ma che garantiscono comunque qualità e affabilità.

Quel che spinge a segnalarle nella nostra ricerca quotidiana di prodotti a basso costo, è il prezzo: 70 centesimi a pila, un prezzo praticamente dimezzato rispetto alla media del mercato.

