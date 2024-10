Sconti d’autunno, Microonde Candy con grill, solo 69,99 €

Pubblicità Un forno a microonde a solo 69,99 €. Ecco l’occasione offerta dagli sconti d’autunno Prime per completare la cucina oppure per aggiungere un secondo accessorio ad un appartamento al mare o in montagna o magari per chi da studente vive fuori sede. Quello di cui parliamo è il Candy CookInAPP che viene presentato a questo eccezionale prezzo in offerta a tempo, rappresentando così un ghiotta occasione di acquisto e di risparmio. Nonostante il prezzo siamo di fronte ad un prodotto particolarmente completo. Non manca infatti nulla. 40 PROGRAMMI AUTOMATICI: sorprendere i tuoi ospiti o la tua famiglia non è mai stato così semplice. Scegli una fra le 40 ricette messe a disposizione e il tuo Forno Microonde Candy Cook-in App la cucinerà per te

MICROONDE + GRILL: cuoci, gratina, riscalda, scongela, non porre limiti alla tua fantasia. Grazie alla combinazione di Forno Microonde e Grill preparare dei piatti da grande chef, diventerà un gioco da ragazzi

PROGRAMMA DEFROST: seleziona il peso dell’alimento o il tempo di scongelamento e il tuo Forno Microonde 20 Litri Candy penserà a tutto. Il risultato sarà semplicemente perfetto

FUNZIONE START EXPRESS: per te che sei sempre di corsa, Candy ha studiato questa funzione speciale che ti permette di impostare automaticamente il forno alla massima potenza per 30 secondi

BLOCCO SICUREZZA: il Forno Microonde Combinato Candy garantisce la massima sicurezza in cucina grazie alla funzione blocco che previene l’utilizzo e l’accensione accidentale da parte dei bambini Il forno Candy CMG2071DS ha una potenza di 700W e una capacità di 20 litri. Da questo punto non è quindi il top ma per un single o una coppia è perfetto. La perfezione si raggiunge anche per il prezzo. Un forno a micronde con queste caratteristiche è il prezzo più basso possibile. Tanto più perchè parliamo di un marchio noto. Il costo di listino in effetti sarebbe 114€. Click qui per comprare

